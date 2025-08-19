بعد تبادل إطلاق النار، الداخلية تقضي على أخطر بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بالمنوفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لأخطر بؤرة إجرامية للاتجار والترويج في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، عقب تبادل لإطلاق النيران أسفر عن مصرع عناصرها بمحافظة المنوفية.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد تمكن من رصد نشاط إجرامي شديد الخطورة يضم (8 عناصر إجرامية خطرة) سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات متعددة شملت: القتل – المخدرات – مقاومة السلطات – السلاح بدون ترخيص – السرقة بالإكراه – سرقة وسائل النقل.

واتخذت تلك العناصر من الجزر النيلية المتاخمة لمحافظتي المنوفية والقليوبية مقرًا لارتكاب أنشطتهم غير المشروعة، معتمدين على استخدام قوارب سريعة لتسهيل تنقلاتهم واستغلال تضاريس المنطقة في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات، ورصد تحركات المتهمين وتتبعهم، جرى استهدافهم بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، إلا أنهم بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، فتم التعامل معهم على الفور، مما أسفر عن مصرع العناصر الإجرامية جميعًا.

وتم العثور بحوزتهم على كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت نحو 125 كيلوجرامًا من الأصناف المتنوعة (هيدرو – هيروين – آيس – حشيش)، بالإضافة إلى 8 قطع أسلحة نارية (6 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش). وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 16 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية مستمرة لتضييق الخناق على مروجي السموم البيضاء وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة، في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة الجريمة بكافة صورها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

