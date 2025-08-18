الإثنين 18 أغسطس 2025
انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية

انهار منذ قليل، أجزاء من عقار قديم بمنطقة الجمرك وسط محافظة الإسكندرية، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع سفر باشا بمنطقة الجمرك وسط المحافظة دون وجود أي إصابات في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية الممثلة بقسم شرطة الجمرك وتنفيذي حي الجمرك لمكان العقار برفقة الحماية المدنية بالمحافظة، ووضع حواجز حديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق

