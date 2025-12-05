حملة صيانة شاملة لشبكات المياه والصرف الصحي بحدائق أكتوبر

18 حجم الخط

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ حملة صيانة متكاملة داخل مشروع روضة أكتوبر 104 عمارات بهدف رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأشار الجهاز إلى أن الأعمال شملت تنفيذ مجموعة من الإجراءات الفنية، تضمنت:

• استبدال الأغطية التالفة والمفقودة.

• ضبط مناسيب الأغطية بما يحقق التشغيل السليم.

• صيانة غرف المحابس وتطهيرها بصورة دورية.

• تطهير مطابق الصرف الصحي ورفع الرواسب والمخلفات أولًا بأول.

• مراجعة بلاعات الأمطار وإعادة تأهيلها.

• استبدال المحابس التالفة وتركيب أخرى جديدة، مع إعداد المحابس الصالحة للاستخدام ضمن مخزون الطوارئ.

• تسجيل مكونات الشبكات ميدانيًّا وتوثيقها رقميًّا ضمن قاعدة بيانات فنية حديثة للمنطقة.

• متابعة ملاحظات وشكاوى السكان والتعامل الفوري معها.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم رئيس الجهاز أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الجهاز للمتابعة المستمرة لعناصر المرافق داخل المدينة، بما يضمن الحفاظ على جاهزية الشبكات ورفع مستوى الخدمة.

وأضاف رئيس الجهاز أن تحديث البيانات الفنية للشبكات يتيح رؤية أوضح لفرق الصيانة ويساعد على سرعة اتخاذ القرار عند التعامل مع البلاغات اليومية.

وأكد جهاز المدنية استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمختلف مناطق حدائق أكتوبر، حرصًا على توفير خدمة مستقرة وآمنة للسكان، مع تقديره للتعاون الإيجابي من المواطنين في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو أعطال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.