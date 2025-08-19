الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية في بني سويف

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة بالاصطدام بشخصين يستقلان دراجة نارية في بني سويف.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري تلقى مركز شرطة الفشن بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، أسفر عن إصابة قائد الدراجة ومرافقيه، فيما فر قائد السيارة هاربًا عقب الحادث.

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية وضبط المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حلوان وضبط طرفيها

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص"، وتبين أنها مملوكة لربة منزل مقيمة بدائرة المركز، وكان يقودها صديق نجلها "لا يحمل رخصة قيادة" وبرفقته نجل مالكة السيارة، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة عن غير قصد نتيجة عدم إجادته القيادة. كما أقرت مالكة السيارة بسماحها لابنها وصديقه باستخدام السيارة للتنزه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

