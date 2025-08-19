الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط – سوهاج الغربي

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط – سوهاج الغربي.

 

انقلاب سيارة ميكروباص

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق المذكور، ووجود ضحايا ومصابين.

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

الداخلية تكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية في بني سويف

على الفور، انتقلت  قوات الأمن وضباط المباحث إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين. وبالمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

