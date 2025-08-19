مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط – سوهاج الغربي

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط – سوهاج الغربي.

انقلاب سيارة ميكروباص

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق المذكور، ووجود ضحايا ومصابين.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين. وبالمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.