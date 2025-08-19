الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية وضبط المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص وقيام أحدهم بالتلويح بسلاح أبيض بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص)، وطرف ثان (أحد الأشخاص وابنه)، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات الجيرة بينهم، وخلالها قام أحد أفراد الطرف الثاني بإشهار سلاح أبيض والتلويح به.

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حلوان وضبط طرفيها

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الشيخ زايد وضبط طرفيها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وعُثر بحوزة أحدهما على السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مشاجرة بالشرقية خلافات الجيرة سلاح أبيض مركز شرطة بلبيس وزارة الداخلية الامن العام اخبار الحوادث

الجريدة الرسمية
