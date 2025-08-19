الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية وضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص وقيام أحدهم بالتلويح بسلاح أبيض بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص)، وطرف ثان (أحد الأشخاص وابنه)، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات الجيرة بينهم، وخلالها قام أحد أفراد الطرف الثاني بإشهار سلاح أبيض والتلويح به.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وعُثر بحوزة أحدهما على السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

