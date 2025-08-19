مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا لانهيار عقار بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، حيث أظهر الفيديو لحظة الانهيار لعقار قديم، كما ظهرت حالة الفزع التي كان عليها الأهالي، الذين تعالت أصواتهم بالصراخ لحظة انهيار المبنى، الذي انهار دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

انهيار عقار قديم بمنطقة الجمرك في الإسكندرية

وشهد شارع صفر باشا بمنطقة حي الجمرك غرب الإسكندرية، أمس الإثنين، انهيار عقار قديم مكون من طابقين، في الحي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث أكد مسؤولو الحي أن العقار قديم، وصادر له قرار إزالة منذ عام 2010، لكن القرار لم يُنفذ.



سيطرت حالة من الفزع بين سكان المنطقة بعد انهيار عقار في حي الجمرك، وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا بانهيار أجزاء من عقار في شارع سفر باشا بحي الجمرك في الإسكندرية، دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

لحظة انهيار غقار قديم بحي الجمرك، فيتو

وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية الممثلة بقسم شرطة الجمرك وتنفيذي حي الجمرك لمكان انهيار العقار، برفقة الحماية المدنية بالمحافظة، وتم وضع حواجز حديدية لمنع اقتراب قاطنى المنطقة والناس من المرور أسفل العقار، حفاظًا على سلامة الأرواح، وخوفًا من حدوث أي خلل في المباني المجاورة.

العقار المنهار صدر له قرار إزالة منذ 2010 ولم ينفذ

وكشفت المعاينة الأولية للعقار المنهار أنه من المباني القديمة، والعقار مكون من طابقين، ويه أسقف خشبية وحوائط حاملة، حيث تعرض لانهيار جزئي مع وجود أجزاء عالقة مثَّلت خطورة على المارة.

وتم وضع حواجز حديدية لحماية المواطنين، والشروع في إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار القديم المنهار، حيث أكد مهندسو الحي أن العقار صادر بشأنه قرار هدم برقم 142 لسنة 2010، وهذا القرار لم يُنفذ حتى أمس عند انهيار المبنى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.



