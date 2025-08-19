الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

انهيار عقار بحي الجمرك
انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية، فيتو

انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا لانهيار عقار بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، حيث أظهر الفيديو لحظة الانهيار لعقار قديم، كما ظهرت حالة الفزع التي كان عليها الأهالي، الذين تعالت أصواتهم بالصراخ لحظة انهيار المبنى، الذي انهار دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

انهيار عقار قديم بمنطقة الجمرك في الإسكندرية

وشهد شارع صفر باشا بمنطقة حي الجمرك غرب الإسكندرية، أمس الإثنين، انهيار عقار قديم مكون من طابقين، في الحي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث أكد مسؤولو الحي أن العقار قديم، وصادر له قرار إزالة منذ عام 2010، لكن القرار لم يُنفذ.

 


سيطرت حالة من الفزع بين سكان المنطقة بعد انهيار عقار في حي الجمرك، وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا بانهيار أجزاء من عقار في شارع سفر باشا بحي الجمرك في الإسكندرية، دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

لحظة إنهيار غقار قديم بحي الجمرك، فيتو
لحظة انهيار غقار قديم بحي الجمرك، فيتو

وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية الممثلة بقسم شرطة الجمرك وتنفيذي حي الجمرك لمكان انهيار العقار، برفقة الحماية المدنية بالمحافظة، وتم وضع حواجز حديدية لمنع اقتراب قاطنى المنطقة والناس من المرور أسفل العقار، حفاظًا على سلامة الأرواح، وخوفًا من حدوث أي خلل في المباني المجاورة.

العقار المنهار صدر له قرار إزالة منذ 2010 ولم ينفذ 

وكشفت المعاينة الأولية للعقار المنهار أنه من المباني القديمة، والعقار مكون من طابقين، ويه أسقف خشبية وحوائط حاملة، حيث تعرض لانهيار جزئي مع وجود أجزاء عالقة مثَّلت خطورة على المارة. 

وتم وضع حواجز حديدية لحماية المواطنين، والشروع في إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار القديم المنهار، حيث أكد مهندسو الحي أن العقار صادر بشأنه قرار هدم برقم 142 لسنة 2010، وهذا القرار لم يُنفذ حتى أمس عند انهيار المبنى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
 

لحظة انهيار عقار قديم بحى الجمرك فى الإسكندرية

انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية انهيار عقار في حي الجمرك انهيار عقار قديم حي الجمرك في الإسكندرية المعاينة الأولية للعقار المنهار انهيار عقار قديم بحي الجمرك

مواد متعلقة

لحظة انهيار عقار قديم بحى الجمرك فى الإسكندرية

انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية

الحماية المدنية تنقذ محتجزين بعد انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

مصرع طفل وإصابة والدته في انهيار عقار سكني بأوسيم

الأكثر قراءة

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads