القبض على الراقصة بديعة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط الراقصة بديعة، بعد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مشاهد خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

تفاصيل الضبط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام الراقصة بنشر مقاطع مصورة تظهر خلالها بملابس خادشة للحياء بصورة مبتذلة، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وتبين أن لها معلومات جنائية سابقة. وبحوزتها 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا عُثر على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش.

اعترافات المتهمة

بمواجهتها أقرت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، وأكدت أنها قامت بنشر الفيديوهات المشار إليها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق عائد مالي من المشاهدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها للجهات المختصة.

