أخبار مصر: بوتين يكسر التقاليد في لقاء ترامب، خبر سار عن مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، بكاء صلاح، بلوجر جديد بقبضة الأمن

بعد قرار النيابة، خروج عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير من قسم شرطة الهرم

خرج عبد الرحمن خالد، مصمم الفيديو الترويجي للمتحف المصري الكبير، من قسم شرطة الهرم، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وذلك بعد تنازل وزارة السياحة عن البلاغ المقدم ضده.

بـ"ليفل الوحش"، كيف كسر بوتين التقاليد أثناء الذهاب للمحادثات مع ترامب (فيديو)

تخلَّى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقاليده في التنقل خارج بلاده بسيارته الخاصة، وانتقل إلى السيارة الخاصة بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بدعوة منه.

اليوم، بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية.

بكاء محمد صلاح بعد هتاف الجماهير لدييجو جوتا عقب مباراة ليفربول وبورنموث (فيديو)

انهمر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في البكاء بعد ترديد جماهير الريدز أغنية لدييجو جوتا لاعب الفريق الذي لاقى مصرعه في حادث سير.

بعد قمة ألاسكا، ترامب يتحدث عن العقوبات الجديدة على روسيا ولافروف يتوقع رفعها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرى حاليًّا أي ضرورة للنظر في فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرًا إلى أن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا كان جيدًا للغاية.

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، أهالي أسوان من رياح محملة بالرمال المثارة قادمة من السودان يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد محمد معروف إلى لجنة الحكام

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة الفريق أمام فاركو، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

منهم "أم جاسر والبيج ياسمين"، التحقيق في بلاغ ضد 10 بلوجرز بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب

بدأت جهات التحقيق، التحقيق في البلاغ رقم 1309569 ضد 10 من مشاهير تيك توك أبرزهم عمر فرج وأم جاسر والبيج ياسمين بتهمة نشر محتوى منافٍ للآداب.

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب،مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أول مكاسب قمة ألاسكا، روسيا تنهي الترتيبات لعودة الرحلات الجوية مع أمريكا

كشف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشييف، اليوم السبت، عن إنهاء بلاده كافة الترتيبات لعودة الرحلات الجوية بين البلدين.

اليوم، انطلاق تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" ووزير الأوقاف يقرر بثها على 4 قنوات

تنطلق اليوم السبت ١٦ من أغسطس ٢٠٢٥ تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" بمشاركة أكثر من 14 ألف متقدم للمسابقة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة كتاب الله عز وجل.

خطف الأضواء من صلاح، من هو الوافد الجديد الذي أنقذ ليفربول أمام بورنموث (فيديو)

نجح ليفربول في اقتناص فوز غال أمام فريق بورنموث، لتصبح النتيجة 4+2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في أولى مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

زفة عروسين تنتهي بكارثة، إصابة 7 أشخاص في استعراض بالدراجات النارية بالشرقية (صور)

تحولت أجواء الفرح في قرية كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، إلى مشهد مأساوي، بعدما اصطدمت 4 دراجات بخارية ببعضها خلال مسيرة زفة عروسين، مما أسفر عن إصابة 7 اشخاص بكسور وجروح متفرقة.

عملة ترامب الرقمية تصل إلى ذروتها بعد قمة الرئيس الأمريكي وبوتين

أشارت بيانات منصة "بينانس" إلى ارتفاع قيمة العملة المشفرة الميمية $TRUMP على خلفية لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

بفستان قصير، إليسا تتعرض لموقف محرج خلال حفلها بالساحل الشمالي (فيديو)

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

ترامب: لم نتفق بشأن "القضية الأهم" مع بوتين لكن لدينا "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يزال هناك خلاف بين الجانبين حول بعض بنود الاتفاق المتعلقة بأوكرانيا، لكن هناك "فرص جيدة" للتوصل إلى تفاهم.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها السوبر الألماني والزمالك ضد المقاولون

تشهد ملاعب اليوم السبت 16 أغسطس 2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، والتي يتصدرها مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

تسجيلات خطيرة لرئيس الشاباك السابق حول ليلة 7 أكتوبر وخطط قتل السنوار والضيف

بثت "القناة 12" العبرية تسجيلات للرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي يتحدث فيها عن أحداث 7 أكتوبر، ومسؤوليته عن الفشل، وخطط الشاباك السرية للقضاء على قياديين في "حماس".

القبض على التيك توكر علاء الساحر بعد فيديو نشرته طليقته

ألقت قوات الأمن القبض التيك توكر علاء الساحر، بعد نشر طليقته، عبر حسابها على إنستجرام، عقب انفصالهما، مقطع فيديو يوثق واقعة اعتدائه على أحد الأشخاص واحتجازه داخل منزل.

