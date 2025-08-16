السبت 16 أغسطس 2025
بفستان قصير، إليسا تتعرض لموقف محرج خلال حفلها بالساحل الشمالي (فيديو)

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير. 

 

حفل إليسا بالساحل الشمالي 

وتعرضت إليسا خلال الحفل إلي موقف محرج، حيث إنها كادت تسقط من على المسرح ولكن سرعان ما أنقذت الموقف.

وظهرت إليسا خلال حفل الساحل الشمالي، بفستان قصير وتفاعلت بشكل كبير مع الجمهور وقدمت عددًا كبيرًا من أغانيها.

يذكر أن إليسا، حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي، حيث قدمت تتر مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي لاقى صدى واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

