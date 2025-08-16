السبت 16 أغسطس 2025
زفة عروسين تنتهي بكارثة، إصابة 7 أشخاص في استعراض بالدراجات النارية بالشرقية (صور)

إصابة 7 أشخاص في
إصابة 7 أشخاص في استعراض بالدراجات النارية بالشرقية، فيتو

تحولت أجواء الفرح في قرية كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، إلى مشهد مأساوي، بعدما اصطدمت 4 دراجات بخارية ببعضها خلال مسيرة زفة عروسين، مما أسفر عن إصابة 7 اشخاص بكسور وجروح متفرقة.

إصابة 17 شخصًا في حادثي انقلاب وتصادم ميكروباصين بالشرقية خلال ساعات (صور)

زفة على دراجات تنقلب إلى كارثة… 7 مصابين في حادث صادم بكفور نجم

ونُقل المصابون، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عامًا، إلى المستشفى، فيما وُصفت حالة أحدهم “ع. ي. أ” بالخطرة، ليتم تحويله على الفور إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، بينما يتلقى الآخرون الرعاية الطبية اللازمة وما زالوا تحت الملاحظة.

تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

وتكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية تحرياتها حول ملابسات الواقعة، التي صدمت أهالي القرية وحولت أجواء الفرح والزغاريد إلى صمت وحزن.

حوادث الطرق… تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشرية، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

