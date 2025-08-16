مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها السوبر الألماني والزمالك ضد المقاولون

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب اليوم السبت 16 أغسطس 2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، والتي يتصدرها مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × نيوكاسل - 2.30 بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD1.

توتنهام × بيرنلي - 5.00 بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD2.

ولفرهامبتون × مانشستر سيتي - 30..7 بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

مايوركا × برشلونة - 8.30 بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD3.

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي – الساعة 22:30

فالنسيا × ريال سوسييداد – الساعة 22:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس × ليون – الساعة 18:00

موناكو × لو هافر – الساعة 20:00

نيس × تولوز – الساعة 22:05

مواعيد مباريات الدوري القطري

الدحيل × الشحانية – الساعة 18:30

السد × قطر – الساعة 20:30

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

شباب الأهلي × الظفرة - 5.05 بتوقيت مصر - قنوات أبوظبي الرياضية.

دبا × الشارقة - 5.05 بتوقيت مصر - قنوات أبوظبي الرياضية.

العين × البطائح - 7.30 بتوقيت مصر - قنوات أبوظبي الرياضية.

كلباء × النصر - 7.30 بتوقيت مصر - قنوات أبوظبي الرياضية.

مباراة اليوم في كأس السوبر الألماني

شتوتجارت × بايرن ميونخ - 9.30 بتوقيت مصر.

مباريات اليوم في الدوري المصري

الزمالك × المقاولون العرب - 9.00 بتوقيت أبوظبي - أون سبورت 1.

إنبي × وادي دجلة ـ 6.00 بتوقيت مصر.

غزل المحلة × سموحة ـ 9.00 بتوقيت مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.