السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها السوبر الألماني والزمالك ضد المقاولون

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب اليوم السبت 16 أغسطس 2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، والتي يتصدرها مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

 

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × نيوكاسل - 2.30 بتوقيت  مصر  - بي إن سبورتس HD1.

توتنهام × بيرنلي - 5.00 بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD2.

ولفرهامبتون × مانشستر سيتي - 30..7 بتوقيت مصر  - بي إن سبورتس HD1.

 

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

مايوركا × برشلونة - 8.30 بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD3.

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي – الساعة 22:30

فالنسيا × ريال سوسييداد – الساعة 22:30

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس × ليون – الساعة 18:00

موناكو × لو هافر – الساعة 20:00

نيس × تولوز – الساعة 22:05

 

مواعيد مباريات الدوري القطري

الدحيل × الشحانية – الساعة 18:30

السد × قطر – الساعة 20:30

 

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

شباب الأهلي × الظفرة - 5.05 بتوقيت مصر  - قنوات أبوظبي الرياضية.

دبا × الشارقة - 5.05 بتوقيت  مصر - قنوات أبوظبي الرياضية.

العين × البطائح - 7.30 بتوقيت مصر  - قنوات أبوظبي الرياضية.

كلباء × النصر - 7.30 بتوقيت  مصر - قنوات أبوظبي الرياضية.

 

مباراة اليوم في كأس السوبر الألماني

شتوتجارت × بايرن ميونخ - 9.30 بتوقيت مصر.

 

مباريات اليوم في الدوري المصري

الزمالك × المقاولون العرب - 9.00 بتوقيت أبوظبي - أون سبورت 1.

إنبي × وادي دجلة ـ 6.00 بتوقيت مصر.

غزل المحلة × سموحة ـ 9.00 بتوقيت مصر 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات الدورى مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي مباريات اليوم في الدوري الإسباني مباريات الدوري القطري مباريات الدوري الفرنسي مواعيد مباريات الدوري الفرنسي مواعيد مباريات اليوم

مواد متعلقة

بعد هدف بورنموث الخرافي، محمد صلاح يكتب التاريخ برقم قياسي أسطوري (فيديو)

الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد محمد معروف إلى لجنة الحكام

تلاعب بـ 4 لاعبين، شاهد هدف محمد صلاح "الرائع" في مرمى بورنموث بالدوري الإنجليزي

بكاء محمد صلاح بعد هتاف الجماهير لدييجو جوتا عقب مباراة ليفربول وبورنموث (فيديو)

بتوقيع صلاح، ليفربول يخطف فوزا صعبا أمام بورنموث في افتتاحية الدوري الإنجليزي (فيديو)

بعد تعرضه لهتافات عنصرية، سيمينيو يقلص الفارق بين بورنموث وليفربول (فيديو)

ليفربول يحرز الهدف الثاني في مرمى بورنموث بعد مرور 55 دقيقة (فيديو)

تسديدة صاروخية، سيمينيو يحرز هدف التعادل لـ بورنموث في مرمى ليفربول

الأكثر قراءة

بـ"ليفل الوحش"، كيف كسر بوتين التقاليد أثناء الذهاب للمحادثات مع ترامب (فيديو)

الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد محمد معروف إلى لجنة الحكام

أسعار المانجو اليوم السبت، 8 أصناف أقل من 20 جنيها وصنفان "فوق طاقة المصريين"

حالة الطقس غدا، 4 مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية

خطف الأضواء من صلاح، من هو الوافد الجديد الذي أنقذ ليفربول أمام بورنموث (فيديو)

بكاء محمد صلاح بعد هتاف الجماهير لدييجو جوتا عقب مباراة ليفربول وبورنموث (فيديو)

القبض على التيك توكر علاء الساحر بعد فيديو نشرته طليقته

تلاعب بـ 4 لاعبين، شاهد هدف محمد صلاح "الرائع" في مرمى بورنموث بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

قبل انطلاق تنسيق المتفوقين 2025، قواعد قبول طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads