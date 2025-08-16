ترامب: لم نتفق بشأن "القضية الأهم" مع بوتين لكن لدينا "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يزال هناك خلاف بين الجانبين حول بعض بنود الاتفاق المتعلقة بأوكرانيا، لكن هناك "فرص جيدة" للتوصل إلى تفاهم.

وأضاف أنه لم يتوصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق بشأن القضية "الأهم على الأرجح" في اجتماعهما.



وقال في ختام مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تمكنا من الاتفاق على العديد من النقاط. بقي بعض البنود التي لم نتوصل فيها إلى اتفاق بعد، من بينها نقطة واحدة ربما تكون الأهم، لكن أعتقد أن لدينا فرصة جيدة لتحقيق ذلك".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيتحدث مع قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قريبًا.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن علاقات الثقة التي تربطه بنظيره الأمريكي تزيد من فرص إنهاء النزاع في أوكرانيا "بأسرع وقت ممكن".

وصرح بوتين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب: "بشكل عام، نجحنا أنا والرئيس ترامب في إقامة تواصل عملي جيد ومبنِ على الثقة، ولدي كل الأسباب للاعتقاد أن السير على هذا الطريق سيمكننا - وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل - من إنهاء النزاع في أوكرانيا".

كما أعرب الرئيس الروسي عن موافقته على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مؤكدًا استعداد موسكو للعمل في هذا الاتجاه، وقال: "أنا أتفق مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، وقد تحدث عن هذا اليوم، بأنه يجب بالطبع ضمان أمن أوكرانيا، ونحن على استعداد للعمل على تحقيق ذلك".

وعقد لقاء القادة في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا، حيث أجرى بوتين وترامب مباحثات خلف الأبواب المغلقة استمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة.

وشارك في المحادثات من الجانب الروسي مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الخارجية كيريل دميترييف.

