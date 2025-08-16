أول مكاسب قمة ألاسكا، روسيا تنهي الترتيبات لعودة الرحلات الجوية مع أمريكا

كشف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشييف، اليوم السبت، عن إنهاء بلاده كافة الترتيبات لعودة الرحلات الجوية بين البلدين.

وقال عقب قمة ألاسكا التي شهدت لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم إعداد كافة الوثائق لاستعادة الرحلات الجوية، لافتًا إلى أن الأمر قيد المناقشة.

وأضاف دارشييف أن محادثات الرئيس الروسي بوتين مع ترامب في ألاسكا كانت "عملية وتهدف لتحقيق نتائج"، حسب تعبيره.



