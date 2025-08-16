اليوم، انطلاق تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" ووزير الأوقاف يقرر بثها على 4 قنوات

تنطلق اليوم السبت ١٦ من أغسطس ٢٠٢٥ تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" بمشاركة أكثر من 14 ألف متقدم للمسابقة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة كتاب الله عز وجل.

حرص وزارة الأوقاف على اكتشاف المواهب في فنون التلاوة والترتيل

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على اكتشاف المواهب في فنون التلاوة والترتيل، واستدامة الريادة المصرية في تلك الفنون التي جعلت الآذان والعقول والقلوب تهفو إلى مدرسة التلاوة المصرية من كل أنحاء الدنيا.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، فاعليات المسابقة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة في أول أيامها، على أن تُبث عبر أثير قنوات الحياة، وCBC، والناس، ومصر قرآن كريم؛ بما يتيح للجمهور في مصر والعالم متابعة المنافسات والاستمتاع بروائع التلاوة.

