بـ"ليفل الوحش"، كيف كسر بوتين التقاليد أثناء الذهاب للمحادثات مع ترامب (فيديو)

تخلَّى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقاليده في التنقل خارج بلاده بسيارته الخاصة، وانتقل إلى السيارة الخاصة بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بدعوة منه.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب هو من اقترح عليه الانتقال معًا إلى مكان المحادثات في السيارة الرئاسية المصفحة "كاديلاك وان" الملقبة بـ"ذا بيست" (الوحش)، وذلك بعد جلسة التصوير المشتركة.

عادة، يتنقل بوتين في أي مكان في العالم بسياراته الخاصة. وكان كل شيء جاهزًا هذه المرة أيضًا لكي يستقل رئيس الدولة الروسي بعد هبوطه في ألاسكا سيارة "أوروس" الرئاسية الروسية، التي ينتقل بواسطتها بمختلف طرازاتها منذ عام 2018.

وعقد لقاء القادة في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا، حيث أجرى بوتين وترامب مباحثات خلف الأبواب المغلقة حيث استمر ساعتين و45 دقيقة.

وشارك في المحادثات من الجانب الروسي مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الخارجية كيريل دميترييف.

