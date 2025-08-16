أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، أهالي أسوان من رياح محملة بالرمال المثارة قادمة من السودان يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى رمال مثارة منقولة إلى أبو سمبل والمجرى الملاحي لبحيرة ناصر نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية الموجودة شمال السودان يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.



وأوضحت أن ذلك يصاحبه بعض السحب المنخفضة والمتوسطة أقصى الحدود الجنوبية الشرقية عند أبو سمبل.

وأضافت أن طقس اليوم السبت يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من (أسوان - أبو سمبل - حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

ولفتت أن طقس اليوم يشهد أيضًا نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا على فترات متقطعة.

وعن تفاصيل الطقس أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تنكسر الموجة شديد الحرارة وتنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية.

وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

درجة حرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

