تسجيلات خطيرة لرئيس الشاباك السابق حول ليلة 7 أكتوبر وخطط قتل السنوار والضيف

بثت "القناة 12" العبرية تسجيلات للرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي يتحدث فيها عن أحداث 7 أكتوبر، ومسؤوليته عن الفشل، وخطط الشاباك السرية للقضاء على قياديين في "حماس".



وقال أهارون حاليفا: "نحن الجيش الأفضل في العالم، نحن الدولة الأفضل في العالم"، وذلك أثناء حديثه عن الحرب في مختلف الجبهات وحالة البلاد، حسب التسجيلات المنشورة على "القناة 12".

وأضاف: "اليوم دخلت إلى مكان ما وقالوا لي: 'سمعنا أن أجهزة التنبيه كانت بفضلك'. فقلت لهم: لا شيء بفضلي. الأمر ليس بسببي أو بفضلي، هذا ليس المهم، الأمر ليس متعلقًا بالبشر، إنه شيء أعمق بكثير عبر سنوات عديدة".

وأوضح حاليفا أن أحداث السابع من أكتوبر "تتطلب تصحيحا أعمق بكثير"، مضيفا: "الأمر لا يتعلق بإصلاح شخصي.. لو استبدلنا الآن رئيس الأركان، هل سيعود كل شيء جيدًا؟ أنا ضد فكرة أن ما حدث كان مجرد حادث. هناك من يقول: 'قدت سيارتك، وصدمت مسامير، أحضرنا سيارة أخرى، بدلنا أربع عجلات، واستمررت في القيادة'. أنا أزعم أن ما حدث لنا أكبر بكثير، ويتطلب تفكيكا وإعادة تجميع".

وتطرق الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي إلى إحدى أصعب مشاكل الاستخبارات قائلا: "الاستخبارات حتى 7 أكتوبر كانت تقول: أنا قادرة على كل شيء. هذا لا يتعلق بالغطرسة والغرور، بل هو أعمق من ذلك. عندما سُئلت عدة مرات في مناسبات مرور 50 عامًا على يوم الغفران (حرب أكتوبر)، عما إذا كان يمكن أن يحدث مرة أخرى، قلت نعم. يمكن أن يحدث مرة أخرى لأنني أعرف ما حدث في "بيرل هاربر"، وأعرف ما حدث في 11 سبتمبر، وأعرف ما حدث في حرب "يوم الغفران" عام 73. وأقول لك اليوم أيضا: يمكن أن يحدث مرة أخرى".

وتحدث اللواء المتقاعد عن تحقيق الإخفاق: "قالوا لي حينها: 'لماذا تجري كل هذه الدراسات وتستخلص كل هذه الدروس؟' قلت لهم: هل تعلمون لماذا؟ حتى لا يحدث مرة كل خمسين عامًا، بل مرة كل مئة عام. إذا نجحت في تحقيق ذلك، فإنه لن يحدث مرة كل خمسين عامًا، بل مرة كل مئة عام".

ووصف حاليفا اللحظات التي سبقت أحداث 7 أكتوبر ليلتها: "ماذا تظنون؟ هل هرتسي (هاليفي، رئيس الأركان السابق) مهمل؟ هرتسي ليس شخصا مهملا، إنه شخص مصاب بجنون العظمة. أنا أعرف هرتسي منذ صغره، إنه مصاب بجنون العظمة.. لذا، كونه يحدد تقييما للوضع في الساعة 8:30 صباحا، فهذا يعني أن كل من زوده بالمعلومات - وهذا ليس أنا - كل من زوده بالمعلومات أعطاه انطباعا بأن هناك حدثا غير عادي، لكنه ليس فوريا".

وسُئل حاليفا عما إذا كانوا قد أيقظوه في تلك الليلة، ليجيب قائلا: "اتصلت بي مساعدتي مرة واحدة. قالت لي إن هناك حدثًا، و"أليف" (ضابط استخبارات قيادة المنطقة الجنوبية) و"هيه" (المسؤول عن التشغيل) يعالجان الأمر، وإذا كان هناك شيء خاص، فسوف توقظني مرة أخرى. هذا كل شيء".

وأضاف: "هناك وثائق من الشاباك من تلك الليلة تقول: 'تقديرنا أن الهدوء سيستمر'، لا يوجد أي شيء، كل شيء موثق، هذا ليس هو الموضوع. أعتقد أن الليلة (ليلة 7 أكتوبر) ليست ذات صلة. عندما تدخل ليلة معينة بمفهوم قوي جدا بأن الاستخبارات ستوفر لك المعلومات، إذا تصرفت بناء على كل معلومة فردية، فوفقا للمعلومات الفردية، لدى إيران الآن عشر قنابل نووية. الأمر لا يسير هكذا"، مضيفا: "هل تعلم كم عدد المعلومات الفردية الموجودة دائما؟ الاستخبارات هي لغز جنوني. إذا تصرفت بناء على كل معلومة من هذا القبيل، ستحتاج إلى إبقاء 300 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي كل يوم. حتى الآن في الضفة الغربية، في لبنان، في سوريا. إنه عالم مجنون، الاستخبارات".

وكشف حاليفا في التسجيلات أن الشاباك بدأ يخطط لاغتيال القياديين في "حماس" محمد الضيف ويحيى السنوار قبل 7 أكتوبر، قائلا: "يشرحون لي، في الشريحة الأخيرة من زيارتي، أنه بعد الأعياد، سنبدأ مع الشاباك عملية إعادة تنظيم لجمع معلومات عن الضيف والسنوار لقتلهم، لأنه في كل مرة نعد خطة لاغتيالهم، فإنهم يتحركون، لذلك عليك أن تجمع معلومات جديدة. لا يوجد أي شيء، أي علامة".

وصرح بخصوص عدد القتلى في غزة بالقول: "حقيقة أن هناك بالفعل 50 ألف قتيل في غزة أمر ضروري ومطلوب للأجيال القادمة. حسنا، لقد أذللتم، ذبحتم، قتلتم، كل هذا صحيح. الثمن، قلت قبل الحرب... على كل ما حدث في 7 أكتوبر، يجب أن يموت 50 فلسطينيا مقابل كل شخص في 7 أكتوبر. لا يهم الآن الأطفال، أنا لا أتحدث بدافع الانتقام، بل أتحدث عن رسالة للأجيال القادمة، لا مفر من ذلك.. هم يحتاجون إلى نكبة من وقت لآخر ليشعروا بالثمن. لا يوجد خيار آخر، في هذا الحي المضطرب"، على حد وصفه.

وفي التسجيلات، هاجم حاليفا نقص خبرة أعضاء الحكومة الجدد، قائلا: "بن غفير (وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير)، كم مرة كان وزيرا قبل هذه الحكومة؟ حتى اليوم كان منبوذا، وأصبح عضوا في الحكومة الأمنية المصغرة، ووزيرا للأمن القومي. ماذا تتوقع من شخص كهذا؟ أن يتعلم. هذا كل شيء. إنها مهنة جدية، الحكومة الأمنية المصغرة. ابدأ في تعلم الاستخبارات، الخطط العملياتية، القدرات، الذخائر، أيا كان. سموتريتش (وزير المالية بتسئيل سموتريتش) لم يكن يعرف ما هي النخبة، واليوم يشرحون أنهم لم يكونوا يعلمون أن هناك تجويع للرهائن. كم من المعلومات الاستخبارية يقرأون؟ كم من الإحاطات يتلقون؟ كم من المناقشات الأمنية يجرونها؟ كم من المناقشات الأمنية العميقة حول غزة أجروا؟ تحقق من ذلك".

