اليوم، بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 16 /8 /2025 حتى يوم الإثنين الموافق 18 /8 /2025 ولمدة ثلاثة أيام، وفق الضوابط والقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول هؤلاء الطلاب. 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق لطلاب مدارس المتفوقين والنيل

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط أعلاه.
  • اختيار خدمة تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين أو طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
  • إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبًا، مع إمكانية التعديل حتى نهاية الفترة المحددة.
  • طباعة إيصال التسجيل والاحتفاظ به.

وأكد مكتب التنسيق أن عملية تسجيل الرغبات ستكون متاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، على أن يتم الاعتداد بآخر تسجيل قام به الطالب على الموقع.

كما دعت الوزارة جميع الطلاب إلى مراجعة شروط القبول والاطلاع على دليل التنسيق قبل البدء في عملية التسجيل، لضمان اختيار الرغبات بشكل دقيق ومطابق لقواعد القبول بالكليات والمعاهد.

 

خطوات التعرف على نتيجة القبول وطباعة بطاقة الترشيح

  • يمكن للطالب التعرف على نتيجة ترشيحه من خلال نفس الموقع الإلكتروني الذي قام بتسجيل رغباته عليه.
  • يُتاح للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتائجها.

وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير كل سبل الدعم الفني والإرشادي للطلاب طوال فترة التسجيل، وذلك عبر معامل الحاسب الآلي المنتشرة في الجامعات الحكومية، لضمان إتمام عملية التسجيل بسهولة ويسر.

