بعد قمة ألاسكا، ترامب يتحدث عن العقوبات الجديدة على روسيا ولافروف يتوقع رفعها

قمة ألاسكا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرى حاليًّا أي ضرورة للنظر في فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرًا إلى أن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا كان جيدًا للغاية.



ومن جانبه توقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن ترفع الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على روسيا عقب اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

وأضاف لافروف، الذي كان بجانب بوتين خلال قمة ألاسكا، ردًّا على سؤال لأحد الصحفيين عن مدى احتمالية رفع العقوبات الأمريكية: "سيرفعونها بالتأكيد عن أحد ما، هذا أمر مؤكد".

ولا تزال روسيا مُعرضة لعقوبات أمريكية إضافية؛ إذ هدد ترامب خلال الأيام الماضية برسوم جمركية على مشتري الخام الروسي خاصة الصين والهند.

