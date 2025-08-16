السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد قمة ألاسكا، ترامب يتحدث عن العقوبات الجديدة على روسيا ولافروف يتوقع رفعها

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قمة ألاسكا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرى حاليًّا أي ضرورة للنظر في فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرًا إلى أن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا كان جيدًا للغاية.
 

ومن جانبه توقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن ترفع الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على روسيا عقب اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

وأضاف لافروف، الذي كان بجانب بوتين خلال قمة ألاسكا، ردًّا على سؤال لأحد الصحفيين عن مدى احتمالية رفع العقوبات الأمريكية: "سيرفعونها بالتأكيد عن أحد ما، هذا أمر مؤكد".

ولا تزال روسيا مُعرضة لعقوبات أمريكية إضافية؛ إذ هدد ترامب خلال الأيام الماضية برسوم جمركية على مشتري الخام الروسي خاصة الصين والهند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على روسيا فلاديمير بوتين الاسكا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قمة ألاسكا رسوم جمركية

الأكثر قراءة

بـ"ليفل الوحش"، كيف كسر بوتين التقاليد أثناء الذهاب للمحادثات مع ترامب (فيديو)

الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد محمد معروف إلى لجنة الحكام

أسعار المانجو اليوم السبت، 8 أصناف أقل من 20 جنيها وصنفان "فوق طاقة المصريين"

إعادة فتح كوبري الجلاء بالاتجاهين أمام حركة السيارات

سعر الفاكهة اليوم السبت، تراجع جديد في الجوافة وارتفاع الكمثرى

بعد صدور القانون رسميا، كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أول مكاسب قمة ألاسكا، روسيا تنهي الترتيبات لعودة الرحلات الجوية مع أمريكا

خدمات

المزيد

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads