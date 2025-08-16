بكاء محمد صلاح بعد هتاف الجماهير لدييجو جوتا عقب مباراة ليفربول وبورنموث (فيديو)

الدوري الإنجليزي، انهمر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في البكاء بعد ترديد جماهير الريدز أغنية لدييجو جوتا لاعب الفريق الذي لاقى مصرعه في حادث سير.

Mohamed Salah is in tears as the Liverpool crowd chant Diogo Jota’s name ❤️ pic.twitter.com/T7cBETiQhk — george (@StokeyyG2) August 15, 2025

نجح ليفربول في اقتناص فوز غال أمام فريق بورنموث، لتصبح النتيجة 4+2 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في أولى مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وسجل إيكيتيكي هدف فريق ليفربول الأول أمام نظيره بورنموث، في الدقيقة 37.

وأحرز كودي جاكبو الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 49.

وأحرز هدف بورنموث عن طريق انطوان سيمينيو في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، وذلك بعد تعرضه لهتافات عنصرية.

وأضاف أنطوان سيمينيو هدف التعادل في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

واحرز هدف ليفربول الثالث فيديريكو تشيزا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

واختتم محمد صلاح أهداف ليفربول بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 92.

توقف مباراة ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد

وتوقفت مباراة ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد، في افتتاح الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز، لفترة وجيزة بعدما أبلغ مهاجم الفريق الضيف، أنطوان سيمينيو، عن تعرضه لإساءة عنصرية من أحد المشجعين.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أن شخصًا من ذوي الهمم اقترب من سيمينيو أثناء تنفيذ رمية التماس ووجه له بعض العبارات.

وفي الدقيقة 28، شوهد الحكم أنتوني تايلور وهو يتحدث مع سيمينيو، الذي ينحدر من أصول إفريقية، أثناء تنفيذ رمية تماس لصالح بورنموث.

وتوجه الحكم تايلور إلى خط التماس وتحدث مع مدربي الفريقين، الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، والإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث، كما تبادل الحديث مع قائدي الفريقين، قبل أن يتم استئناف المباراة بعد نحو دقيقتين من التوقف.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، كوناتي، فان ديك، كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

تشكيل بورنموث أمام ليفربول

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: أراوجو- سينيسي- هيل- تروفرت.

خط الوسط: ادامز- سكوت- سيمينو.

خط الهجوم: تافيرنير- واتارا- إيفانيلسون.

إصابات وغيابات ليفربول

ويغيب ريان جرافينبيرخ للإيقاف، إضافة إلى جو جوميز المصاب في وتر العرقوب وكونور برادلي المصاب عضليًّا.

إصابات وغيابات بورنموث

فيما يواصل كل من إنيس أونال ولويس كوك التعافي من إصابة الركبة، بينما يقترب لويس سينيستيرا من العودة، ويغيب على الأرجح جاستن كلويفرت بسبب مشاكل في إعادة التأهيل.

