أخبار مصر: خسائر مفجعة بحريق محال وباكيات محطة مترو شبرا، ضبط البلوجر لوشا، الشناوي يهدد الأهلي، مفاجأة وشيكة من أنغام

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تفحم 20 باكية ومحال و4 إصابات، حصيلة أولية مفجعة في حريق سور محطة مترو شبرا الخيمة

شهدت منطقة المؤسسة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية اندلاع حريق هائل بدأ بمحال عصير، وامتد إلى إحدى محلات الكشري وعدد من الباكيات والمحال بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة على الحريق فيما تجري الأجهزة المعنية الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

لو مش هلعب أساسي همشي، تفاصيل مشادة الشناوي مع محمد يوسف بعد جلوسه احتياطيا لـ شوبير

تعادل النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

هل يفاجئه ترامب بلقاء بوتين؟، البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن البيت الأبيض يفكر في دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.

بيحرض على العنف والانحلال الأخلاقي، القبض على البلوجر لوشا في المقطم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر “لوشا”، بمنطقة المقطم وذلك على خلفية اتهامات ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، كاشفة عن أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

اليوم، موقع تنسيق الجامعات يختتم تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية

يختتم موقع التنسيق اليوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٥، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

الجيش الليبي ينفي عقد حفتر صفقة سياسية لاستقبال 800 ألف فلسطيني ومنحهم الجنسية

نفى مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الأخبار المتداولة عن عقد القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر صفقة سياسية لاستقبال حوالي 800 ألف مواطن فلسطيني ومنحهم الجنسية مقابل امتيازات.

والد أنغام يكشف خطوة مرتقبة للمطربة بعد شائعة تدهور حالتها الصحية

قال الموسيقار محمد علي والد المطربة أنغام إن حالتها الصحية مستقرة بشكل كبير، وهي حاليًا في المستشفى لمتابعة العملية التي أجرتها.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات الدوري المصري وأول مباراة لليفربول

يشهد اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 إقامة العديد من المباريات على الصعيد العربي والأوروبي، على رأسها مواجهتا برشلونة مع كومو وتشيلسي مع ميلان.

متظاهرون إسرائيليون يقتحمون استديو القناة 13 العبرية ويقطعون البث (فيديو)

اقتحم متظاهرون إسرائيليون، ليل السبت، استوديوهات القناة 13 العبرية أثناء بث أحد البرامج الشهيرة وطالبوا بوقف الحرب على غزة.

أثناء تقديم واجب العزاء، 3 قرارات لمحافظ الشرقية بشأن أسرة عامل النظافة بالزقازيق

قدّم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة لأسرة عامل النظافة سعيد محمد عبد الحميد، الذي وافته المنية صباح أمس أثناء أداء عمله بقطاع تحسين البيئة بحي ثان الزقازيق، وذلك بمسقط رأسه في قرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق.

رسميا، "جينيسيس" تعلن دخولها السوق المصري وتفتتح أول قاعدة مبيعات بإفريقيا بالقاهرة الجديدة

أعلنت "جينيسيس" العلامة التجارية للسيارات الفاخرة التابعة لمجموعة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية، دخولها الرسمي إلى السوق المصري.



بيهدد الشناوي، تعرف على تقييم مصطفى شوبير في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

تعادل النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اليوم، الحكم في إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي في الكسب غير المشروع

تصدر محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ومتهم آخر في اتهامهم بالكسب غير المشروع، والثراء بلا سبب، والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى.

بدأ بمحل عصير، اللحظات الأولى لحريق محال وباكيات سور مترو شبرا الخيمة (فيديو)

حصلت فيتو على فيديوهات توضح اللحظات الأولى لاندلاع حريق محلات وباكيات سور مترو أنفاق شبرا الخيمة، حيث بدأ الحريق في أحد محال العصير وامتد للمحال والأكشاك المجاورة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

منها تعبئة 250 ألف جندي، خطة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الجيش سيقدم إلى القيادة السياسية خلال الأيام المقبلة خطة جديدة وضعها بشأن السيطرة على غزة.

خوفا من الملاحقة، "بيج ياسمين" توجه رسالة تحذير: مسمعش حد يقولي بلوجر تاني

أثار القبض على مشاهير التيك توك خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل وردود أفعال إيجابية ومؤيدة من قبل بعض المواطنين الذين دعوا الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى ضرورة تخليصهم ممن يطلقون على أنفسهم مسمى “بلوجرز”، ويسممون عقول ذويهم بمحتوى مبتذل وغير أخلاقي ويتقاضون مبالغ طائلة دون القيام بمجهود يذكر أو تقديم محتوى مفيد، بينما اعترض آخرون على قرار منع التيك توك وطالبوا بتقنين الأمر.

البنتاجون يعلن إصابة قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وبعض الموظفين بفيروس كورونا

أعلن الجيش الأمريكي أن قائد قواته في أوروبا، الفريق كريستوفر كافولي، وعدد من الموظفين من الولايات المتحدة، ربما تعرضوا للإصابة بـفيروس كورونا.

ورطها "زيزو" والجماهير هتفت باسمها، قصة هدى الإتربي مع تشجيع الزمالك وحضور المباريات

تصدر اسم الفنانة هدى الإتربي الأوساط الكروية خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن خاض نادي الزمالك مباراته الأولى في الدوري المحلي أمام سيراميكا كليوباترا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تدريبًا مفاجئًا بعد التصديق على خطة السيطرة على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، انطلاق اختبار تمرين مفاجئ صباح اليوم لفحص جاهزية هيئة الأركان العامة والمقرات الرئيسية في الجيش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.