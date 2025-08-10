جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تدريبًا مفاجئًا بعد التصديق على خطة السيطرة على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، انطلاق اختبار تمرين مفاجئ صباح اليوم لفحص جاهزية هيئة الأركان العامة والمقرات الرئيسية في الجيش.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان إنه "بإيعاز من رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، بدأ الجيش فجر اليوم (الأحد) بتنفيذ اختبار مفاجئ لرئيس الأركان تحت اسم "طلوع الفجر"، بهدف فحص جاهزية واستعداد هيئة الأركان العامة والمقرات الرئيسية في جيش الدفاع، منظومات التأهب والقدرة على التعامل مع حدث مفاجئ واسع النطاق، معقد ومتعدد الجبهات".

وأضاف البيان أنه "سيتم التدريب على سيناريوهات مفاجئة وأحداث متعددة الجبهات في مختلف ساحات القتال".

ولفت أدرعي إلى أن "عملية المراجعة تجري بقيادة مفتش الجيش، العميد (احتياط) عوفر سريغ، إلى جانب طاقم من المفتشين في الخدمة النظامية والاحتياط".

وختم أدرعي بالتأكيد أن "الجيش يواصل تنفيذ سلسلة من عمليات المراجعة في جميع القيادات والأذرع والوحدات، بهدف رفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها".

