مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات الدوري المصري وأول مباراة لليفربول

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 إقامة العديد من المباريات على الصعيد العربي والأوروبي، على رأسها مواجهتا برشلونة مع كومو وتشيلسي مع ميلان.

ورسميًا، يواجه كريستال بالاس ليفربول في الدرع الخيرية.

مباريات اليوم الودية



نابولي × سورينتو - 11:00 ص بتوقيت مصر.

تشيلسي × ميلان - 5:00 بتوقيت مصر.

بروسيا دورتموند × يوفنتوس - 6:30 بتوقيت مصر.

فياريال × أستون فيلا - 10:00 بتوقيت مصر

برشلونة × كومو - 10:00 بتوقيت مصر

ألميريا الاسباني × النصر السعودي - 8:00 بتوقيت مصر.

مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025

كينيا × المغرب - 16:00 بتوقيت أبوظبي - بي إن سبورتس 6.

مباريات اليوم في الدوري المصري



كهرباء الإسماعيلية × الجونة - 6:00 بتوقيت مصر - أون سبورت

فاركو × إنبي - 9:00 بتوقيت مصر - أون سبورت

البنك الأهلي × غزل المحلة - 9:00 بتوقيت مصر - أون سبورت

مباريات اليوم في الدرع الخيرية



كريستال بالاس × ليفربول - 5:00 بتوقيت مصر - بي إن سبورتس 2.

