تفحم 20 باكية ومحال و4 إصابات، حصيلة أولية مفجعة في حريق سور محطة مترو شبرا الخيمة

شهدت منطقة المؤسسة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية اندلاع حريق هائل بدأ بمحال عصير، وامتد إلى إحدى محلات الكشري وعدد من الباكيات والمحال بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة على الحريق فيما تجري الأجهزة المعنية الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وجار أعمال السيطرة من قبل قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتتم بعدها أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمحل عصائر بمنطقة محطة مترو شبرا الخيمة بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وامتدت لعدد من المحال المجاورة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية وجرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لموقع الحريق، مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف، وجار أعمال السيطرة على الحريق، وبعدها تتم أعمال التبريد لمنع نشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في حريق محلات شبرا الخيمة 
وأسفر الحريق عن إصابة سيدة بحروق، كما أصيب 3 أشخاص آخرون باختناق، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

وأكد عدد من شهود العيان أن الحريق بدأ بمحلات العصير وامتد بعضها إلى المحلات المجاورة حوالي 20 باكية ومحل تجاري.

 

مترو الأنفاق: عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني 


أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة انتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة المنيب حتى محطة شبرا الخيمة كالمعتاد فى الاتجاهين بعد السيطرة على حريق هائل بمحيط المحطة خارج سور محطة شبرا الخيمة.

وتم الدفع بعدد من القطارات الإضافية فوارغ لامتصاص الزحام فى الخط الثاني وعودة حركة القطارات بجميع المحطات بشكل طبيعى بالاتجاهين.

مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الأول والخط الثاني تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها.

