بدأ بمحل عصير، اللحظات الأولى لحريق محال وباكيات سور مترو شبرا الخيمة (فيديو)

حريق هائل بعدد من
حريق هائل بعدد من المحال شبرا الخيمة، فيتو

حصلت فيتو على فيديوهات توضح اللحظات الأولى لاندلاع حريق محلات وباكيات سور مترو أنفاق شبرا الخيمة، حيث بدأ الحريق في أحد محال العصير وامتد للمحال والأكشاك المجاورة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني من غرفة العمليات الرئيسية

ارتفاع مصابي حريق محلات شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص (فيديو)

وأصيبت سيدة بحروق، كما أصيب 3 أشخاص آخرون باختناق، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في أسباب وملابسات الحريق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء لموقع الحريق، ليتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتتم بعدها أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمحل عصائر بمنطقة محطة مترو شبرا الخيمة بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وامتدت لعدد من المحال المجاورة.

 

