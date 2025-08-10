الأحد 10 أغسطس 2025
محافظات

أثناء تقديم واجب العزاء، 3 قرارات لمحافظ الشرقية بشأن أسرة عامل النظافة بالزقازيق

قدّم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة لأسرة عامل النظافة سعيد محمد عبد الحميد، الذي وافته المنية صباح أمس أثناء أداء عمله بقطاع تحسين البيئة بحي ثان الزقازيق، وذلك بمسقط رأسه في قرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق.

رحيل عامل النظافة الأمين في قلب الزقازيق والمحافظ يتدخل لدعم أسرته

إعانة مالية عاجلة

أعرب محافظ الشرقية عن بالغ حزنه لمصاب الأسرة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مقدّمًا لهم إعانة مالية عاجلة، وموجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف المساعدات وتوفير كافة أوجه الدعم.

إنهاء إجراءات التعاقد مع أبناء الفقيد لضمان توفير مصدر دخل كريم

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتوانى عن مساندة أبنائها في المواقف الإنسانية الصعبة، معلنًا تكليف رئيس حي ثان بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع أبناء الفقيد لضمان توفير مصدر دخل كريم يعينهم على مواجهة أعباء الحياة.

أسرة الفقيد توجه الشكر للمحافظ 

من جانبهم، عبّرت أسرة الراحل عن امتنانهم العميق لحرص المحافظ على مواساتهم وتلبية احتياجاتهم في هذا الظرف الأليم.

رافق المحافظ خلال تقديم واجب العزاء كل من محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وأحمد ضاحي رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

