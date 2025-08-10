الجيش الليبي ينفي عقد حفتر صفقة سياسية لاستقبال 800 ألف فلسطيني ومنحهم الجنسية

نفى مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الأخبار المتداولة عن عقد القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر صفقة سياسية لاستقبال حوالي 800 ألف مواطن فلسطيني ومنحهم الجنسية مقابل امتيازات.

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن موقف القيادة العامة من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، مشيرا إلى أن التصريحات الرسمية تنشر عبر الصفحة الرسمية.

كما حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية من نشر أخبار كاذبة دون التحقق من المصادر الرسمية، مؤكدة أن جميع اللقاءات والاتفاقيات تعلن عبر القنوات الرسمية التابعة له.

