والد أنغام يكشف خطوة مرتقبة للمطربة بعد شائعة تدهور حالتها الصحية

أنغام
أنغام

قال الموسيقار محمد علي والد المطربة أنغام إن حالتها الصحية مستقرة بشكل كبير، وهي حاليًا في المستشفى لمتابعة العملية التي أجرتها.

وأضاف في تصريحات لفيتو: “ما يشاع حول تدهور حالتها غير صحيح وشائعة سخيفة لا أساس لها من الصحة، وهي سوف تعود لمصر خلال الأيام المقبلة”.

وأوضح أن أنغام لها محبين في الوطن العربي كله، والجمبع يريد أن يطمئن عليها، وفور وصولها سوف تطمئن الجميع بنفسها.

وكانت قد أجرت النجمة أنغام خلال الأيام الماضية، عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، وذلك باحد مستشفيات مدينة ميونخ بألمانيا. 

الحالة الصحية لـ أنغام 

وكانت أنغام قد خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها للعديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس.

حفل أنغام في العلمين 

وكانت أنغام قد أحيت قبل وعكتها الصحية الأخيرة، حفلا ضخما في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة 2025، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا. 

وقدمت أنغام خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور. 

