الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لو مش هلعب أساسي همشي، تفاصيل مشادة الشناوي مع محمد يوسف بعد جلوسه احتياطيا لـ شوبير

محمد الشناوي ومحمد
محمد الشناوي ومحمد يوسف، فيتو

تعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن هناك حالة من التوتر داخل جدران النادي الأهلي، والحارس الدولي محمد الشناوي، وذلك على خلفية استبعاده من التشكيل الأساسي في مواجهة مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2026.

وقال كريم حسن شحاتة، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الشناوي لم يتقبل قرار جلوسه على مقاعد البدلاء، حيث دخل في نقاش حاد مع محمد يوسف، عضو الجهاز الفني للفريق.

وتابع: الشناوي شعر بالغضب قبل المباراة بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي، وتحدث مع محمد يوسف قائلًا: "(أنا الحارس الأول في الأهلي، ولا يصح ما يحدث)، إلا أن يوسف طالبه بتقبّل القرار، وأكد له أن الجلوس على الدكة أمر طبيعي وأنه يجب أن يحترم وجهة نظر المدير الفني كقائد للفريق".

وأضاف شحاتة أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت إلى تهديد مباشر من الحارس الدولي بمغادرة القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قائلًا: "الشناوي أبلغ محمد يوسف بشكل واضح وصريح: (لو مش هلعب أساسي الموسم ده، ومش هكون رقم واحد، همشي في يناير)".

وشارك مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في أول مباراة محلية رسمية للمدرب الجديد ريبيرو على حساب القائد محمد الشناوي الذي جلس على مقاعد البدلاء، في حدث تصدر المشهد قبل انطلاق المباراة.


وبحسب موقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، فإن مصطفى شوبير نال تقييما (7.9)، وهو الأعلى في المباراة.

وتصدى شوبير إلى كرة وحيدة كانت داخل منطقة الجزاء بينما استقبل هدفين في شباكه، ولمس الكرة 24 مرة.


ومرر شوبير الكرة 15 مرة بطريقة صحيحة من أصل 16 تمريرة، كما أرسل كرة طويلة صحيحة وأخرى خاطئة.

الأهلي لم يقدم البداية المنتظرة بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، وفشل في تحقيق الفوز رغم التقدم بهدف سجله اللاعب أحمد رضا في الدقيقة 50 عن طريق ضربة رأس متقنة.


واستقبل الأهلي هدفين عن طريق ثنائي مودرن سبورت حسام حسن وعلي الفيل، قبل أن يتألق الوافد الجديد ياسين مرعي ويسجل هدفًا في الدقيقة 79 ويحرز هدف التعادل.

وكان مسؤولو النادي الأهلي قاموا بقيد ثلاثة حراس مرمى في قائمة الفريق للموسم الجديد وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا في حين رحل مصطفى مخلوف معارا إلى مودرن سبورت وقيد الأهلي الحارس الشاب حازم جمال في قائمة فريق الشباب ليصبح الحارس الرابع للفريق في الموسم الجديد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو الدوري المصري بطولة الدوري المصري الممتاز مصطفي شوبير مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع مودرن سبورت

إصابة ياسين مرعي بمباراة الأهلي مودرن سبورت

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يتغلب على باليرمو بثلاثية

الهلال يعلن التعاقد مع داروين نونيز (فيديو)

عماد متعب: الأهلي كان سيئا وليس في أفضل حالاته

في ظهوره الأول، ياسين مرعي رجل مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت

مانشستر سيتي يتقدم على باليرمو بالشوط الأول وديا (فيديو)

انطلاق ورشة عمل مدربي المنتخبات الوطنية بالتعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي

الأكثر قراءة

لو مش هلعب أساسي همشي، تفاصيل مشادة الشناوي مع محمد يوسف بعد جلوسه احتياطيا لـ شوبير

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

بيحرض على العنف والانحلال الأخلاقي، القبض على البلوجر لوشا في المقطم

تفحم 20 باكية ومحال و4 إصابات، حصيلة أولية مفجعة في حريق سور محطة مترو شبرا الخيمة

حالة الطقس اليوم الأحد، تحذير شديد من ذروة الموجة الحارة

بيهدد الشناوي، تعرف على تقييم مصطفى شوبير في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

أول بيان من محافظة القليوبية عن حريق محال سور محطة مترو شبرا الخيمة

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 سنوات صناعي

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، 6 أصناف "على قد الإيد" والفص تتهاوى

3 التزامات على مراقبي الحسابات في البنوك وفق القانون

الكليات المتاحة وفق مؤشرات التنسيق لـ دبلوم صنايع 3 سنوات 2025

5 التزامات على المرخص له بممارسة أنشطة المخلفات وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads