خوفا من الملاحقة، "بيج ياسمين" توجه رسالة تحذير: مسمعش حد يقولي بلوجر تاني

أثار القبض على مشاهير التيك توك خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل وردود أفعال إيجابية ومؤيدة من قبل بعض المواطنين الذين دعوا الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى ضرورة تخليصهم ممن يطلقون على أنفسهم مسمى “بلوجرز”، ويسممون عقول ذويهم بمحتوى مبتذل وغير أخلاقي ويتقاضون مبالغ طائلة دون القيام بمجهود يذكر أو تقديم محتوى مفيد، بينما اعترض آخرون على قرار منع التيك توك وطالبوا بتقنين الأمر.

وبعد حملة الأجهزة الأمنية على مشاهير التيك توك، أصبحت كلمة “بلوجر” سبة في جبين من لديه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورعب لمن صنع فيديوهات منتظرا دوره في القائمة التي تعج بأسماء أساءت للمصريين وأفسدت الذوق العام.

وخوفا من المتابعة، سارعت لاعبة كمال الأجسام ياسمين عادل، الملقبة بـ “بيج ياسمين”، بالتبرؤ من لقب “بلوجر” بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن تقدم المحامي أشرف فرحات من خلال موقع النيابة العامة الإلكتروني، ببلاغ للنائب العام ضد ياسمين عادل والمعروفة إعلاميًا بلقب “بيج ياسمين”، يحمل رقم ٩٢٨٠٤ عرائض النائب العام، بسبب ما تتضمنه مقاطعها وصورها من إيحاءات وسلوكيات غير لائقة، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت “بيج ياسمين” على صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": "لا ركزو أنا اسمي (( الكابتن )) بيج ياسمين اتمرنت وتعبت 21 سنة يعني أكتر من تلتين عمري عشان أبقا كوتش وأحترف في مجالي ومن يوم ما ظهرت وأنا بقول في كل اللقاءات التليفزيونية أنا مش بلوجر".



وأضافت: "متعبتش طول حياتي وبقيت رقم 1 في مجالي اللي محبتش غيره وجمبهم شقى ودراسة في كليه تجارة عشان أجيب جيد جدا وأرفض أبقى معيدة في الجامعة اللي بيحلم بيها أتخنكوا لأجل كلمة ((كابتن)) عشان في الآخر أتسمى بلوجر لا هي مهنة ولا صفة وأنا مطلعتش عملت إعلانات ولا ليبسنج على أغاني واتشهرت عشان يتقال عني بلوجر".



واختتمت بلهجة تحذيرية: "مسمعش حد بقا يقول بلوجر دي تاني اسمي كابتن بيج ياسمين".

