رسميا، "جينيسيس" تعلن دخولها السوق المصري وتفتتح أول قاعدة مبيعات بإفريقيا بالقاهرة الجديدة

أعلنت "جينيسيس" العلامة التجارية للسيارات الفاخرة التابعة لمجموعة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية، دخولها الرسمي إلى السوق المصري.

وقالت "جينيسيس" في بيان لها بحسب وكالة "يونهاب" إنها "أعلنت في يوم 7 أغسطس عن دخولها رسميا مع "شركة جي بي أوتو"، الوكيل الرسمي للعلامة في مصر، وافتتحت صالة عرض في منطقة ديستريكت 5 بمدينة القاهرة الجديدة".

وأضافت الشركة أن صالة العرض التي تبلغ مساحتها 895 مترا مربعا هي أول قاعدة مبيعات لجينيسيس في إفريقيا "وستكون بمثابة خطوة استراتيجية نحو توسيع وجودها خارج الشرق الأوسط إلى إفريقيا".

وتعد مصر أكبر مركز نمو لصناعة السيارات الكهربائية في إفريقيا، وقد وضعت "جينيسيس" استراتيجية لعرض معيار جديد للسيارات الكهربائية الفاخرة.

وتقدم "جينيسيس" تجربة عملاء استثنائية وشخصية للعملاء المحليين لتعزيز وجودها كعلامة تجارية فاخرة، مثل الضمان والصيانة المجانية لمدة 5 سنوات، وخدمة التوصيل إلى المنازل، والاستجابة للطوارئ على مدار 24 ساعة وغيرها.

وباعت الشركة في سوق الشرق الأوسط 1,078 وحدة و2,824 وحدة في عامي 2020 و2021 على التوالي، ثم ارتفعت مبيعاتها إلى 4,602 وحدة، و6,700 وحدة و8 آلاف وحدة في أعوام 2022 و2023 و2024 على التوالي بعد إنشاء شركة جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.