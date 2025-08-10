البنتاجون يعلن إصابة قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وبعض الموظفين بفيروس كورونا

أعلن الجيش الأمريكي أن قائد قواته في أوروبا، الفريق كريستوفر كافولي، وعدد من الموظفين من الولايات المتحدة، ربما تعرضوا للإصابة بـفيروس كورونا.



وذكر الجيش الأمريكي، في بيان، أن كافولي وبعض الموظفين الأمريكيين، يمكن أنهم تعرضوا للإصابة بالفيروس خلال مشاركتهم في مؤتمر عقد مؤخرا في أوروبا.

وأوضح البيان أن قائد الجيش الأمريكي في أوروبا يمارس حاليا "المراقبة الذاتية" ويقوم بمهماته العملية عن بعد.

وفي غضون ذلك قال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" إن المؤتمر الذي ربما أصيب خلاله كافولي، عقد في مدينة ويسبادين الألمانية الأسبوع الماضي وجرى بمشاركة قادة قوات برية لعدد من الدول.

وأشار المسؤول إلى أن أحد المشاركين في هذا المؤتمر، أكد إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

