ورطها "زيزو" والجماهير هتفت باسمها، قصة هدى الإتربي مع تشجيع الزمالك وحضور المباريات

تصدر اسم الفنانة هدى الإتربي الأوساط الكروية خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن خاض نادي الزمالك مباراته الأولى في الدوري المحلي أمام سيراميكا كليوباترا.



وشهدت المباراة هتافات من جانب جماهير الزمالك باسم "هدى" وهو ما أثار جدلًا واسعًا بعدما اعتبرها البعض إساءة إلى أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأبيض السابق والمنتقل إلى الأهلي عقب نهاية عقده بداعي أن زوجته اسمها هدى وهذه الهتافات كان المقصود بها زيزو.

كما أشارت تقارير إلى أن الزمالك بصدد دعوة هدى الإتربي لزيارة النادي وحضور مباراة الفريق القادمة بعدما أعلنت مؤخرًا أنها مشجعة للقلعة البيضاء.



ومن جانبها، نفت الفنانة هدى الإتربي ما تردد، مؤخرًا، حول حصولها على دعوة رسمية من مجلس إدارة نادي الزمالك أو من المركز الإعلامي التابع له، لحضور مباراة الفريق المقبلة في منافسات الدوري المصري.

تعليقها على هتافات الجماهير



أوضحت الإتربي أنها لا تعلم شيئًا عن الأنباء التي أشارت إلى هتاف جماهير الزمالك باسمها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدة في الوقت نفسه اعتزازها بانتمائها وتشجيعها للنادي الأبيض، وأنها واحدة من جماهيره المخلصة.

كما أكدت هدى الإتربي احترامها الشديد لجميع الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها الكروية، مشيرة إلى أنها تفضل متابعة مباريات الزمالك من منزلها بصحبة أسرتها، رغم أن والدتها تشجع النادي الأهلي بحماس كبير.

من هي هدى الإتربي؟

هدى الإتربي من مواليد 29 أبريل 1989، ودرست كلية الحقوق بجامعة القاهرة كما أنها عملت لمدة 3 أعوام تقريبًا في أحد البنوك قبل أن تترك عملها وتتجه لدراسة التمثيل عبر بعض الورش الفنية كما درست في المعهد العالي للفنون المسرحية.

أول تجربة فنية لهدى الإتربي كانت عام 2016 بعد المشاركة في فيلم قصير تم تصويره بكاميرا هاتف محمول، ولكنها شاركت به في مهرجان دبي للأفلام القصيرة لتبدأ رحلتها في عالم الفن.



قنبلة الجيل

بدأت هدى الإتربي في الانتشار وظهرت في فيلم "علي بابا" عام 2018 وهو ما كان نقلة في مشوارها الفني لتبدأ المشاركة في عدة أعمال فنية.

وقدمت الممثلة المصرية عدة أعمال شاركت بها مثل مسلسلات "اللي ملوش كبير" و"ضل راجل" و"الوجه الآخر" و"خيانة عهد".



ولفتت هدى الإتربي الأنظار في مسلسل العتاولة الرمضاني الشهير ونالت لقب "قنبلة الجيل" عبر بعض المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.



المسلسل شارك في بطولته: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، مصطفى أبو سريع، نسرين أمين، مريم الجندي، ثراء جبيل، أحمد كشك، مي القاضي، وزينب العبد، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

أعمالها الفنية المقبلة



وتنتظر هدى الإتربي عرض فيلم "بيج رامي" قريبًا، والذي تشارك في بطولته إلى جانب رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، ومحمود حافظ، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف فاروق هشام، ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي غير تقليدي، على غرار أعمال رامز جلال السابقة.

