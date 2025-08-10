بيهدد الشناوي، تعرف على تقييم مصطفى شوبير في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

تعادل النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في أول مباراة محلية رسمية للمدرب الجديد ريبيرو على حساب القائد محمد الشناوي الذي جلس على مقاعد البدلاء، في حدث تصدر المشهد قبل انطلاق المباراة.



وبحسب موقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، فإن مصطفى شوبير نال تقييما (7.9)، وهو الأعلى في المباراة.

وتصدى شوبير إلى كرة وحيدة كانت داخل منطقة الجزاء بينما استقبل هدفين في شباكه، ولمس الكرة 24 مرة.



ومرر شوبير الكرة 15 مرة بطريقة صحيحة من أصل 16 تمريرة، كما أرسل كرة طويلة صحيحة وأخرى خاطئة.

الأهلي لم يقدم البداية المنتظرة بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، وفشل في تحقيق الفوز رغم التقدم بهدف سجله اللاعب أحمد رضا في الدقيقة 50 عن طريق ضربة رأس متقنة.



واستقبل الأهلي هدفين عن طريق ثنائي مودرن سبورت حسام حسن وعلي الفيل، قبل أن يتألق الوافد الجديد ياسين مرعي ويسجل هدفًا في الدقيقة 79 ويحرز هدف التعادل.

وكان مسؤولو النادي الأهلي قاموا بقيد ثلاثة حراس مرمى في قائمة الفريق للموسم الجديد وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا في حين رحل مصطفى مخلوف معارا إلى مودرن سبورت وقيد الأهلي الحارس الشاب حازم جمال في قائمة فريق الشباب ليصبح الحارس الرابع للفريق في الموسم الجديد.

