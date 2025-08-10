درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، كاشفة عن أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

ذروة الموجة الحارة

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا بقيم درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا، وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما تظهر شبورة مائية صباحًا ي(من 4 إلى 8 صباحًا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى شمال الوجـه البحـري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

كما حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (2:4 ) درجة.

وأشارت الأرصاد إلى ان طقس اليوم يشهد ايضا اضطراب حركة الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح ( 40: 60) كم / ساعة وارتفاع الأمواج (2: 3) متر.

ولفتت أيضا إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسط على جنوب ووسط سيناء، وخفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت أن طقس اليوم يشهد نشاط للرياح النشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب ووسط سيناء، ونشطة أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

كما نشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

طقس الإثنين 11 أغسطس 2025 حتى الجمعة 15 أغسطس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الايام المقبلة خلال الفترة من الإثنين 11 أغسطس 2025 إلى الجمعة 15 أغسطس.

وأكدت الأرصاد على استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (32: 34) والقاهرة الكبرى والوجه البحري (38: 40)، جنوب البلاد (43: 46).

وأشارت إلى أنه من يوم الإثنين 11 أغسطس حتى الخميس 14 أغسطس 2025 يشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 شبورة مائية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

