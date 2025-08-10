الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

متظاهرون إسرائيليون يقتحمون استديو القناة 13 العبرية ويقطعون البث (فيديو)

متظاهرون إسرائيليون،
متظاهرون إسرائيليون، فيتو

اقتحم متظاهرون إسرائيليون، ليل السبت، استوديوهات القناة 13 العبرية أثناء بث أحد البرامج الشهيرة وطالبوا بوقف الحرب على غزة.

وتفاجأ طاقم العمل في القناة العبرية بعدد من المتظاهرين يدخلون عنوة استديو القناة خلال بث أحد برامجها مسببين أزمة لطاقم العمل.

يأتي ذلك وسط مواجهات شهدتها تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يدعون إلى إنهاء الحرب وإبرام صفقة تعيد الرهائن.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن أكثر من 60 ألف إسرائيلي خرجوا في تظاهرات احتجاجية عارمة وسط تل أبيب وفي مناطق مختلفة من إسرائيل.


واحتشد آلاف المحتجين وسط تل أبيب، تحت شعار "لن نستسلم"، وأغلقوا شارعًا رئيسيًا ما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية وتكدس المركبات.

وشهدت التظاهرات الحاشدة إشعالًا للنيران في الشوارع وقفلًا للمفترقات والمحاور الرئيسية ورفعوا لافتات تندد بخطط الحكومة لتصعيد الحرب.
 

وتصدى عناصر الشرطة الإسرائيلية لعدد من المتظاهرين الذين اشتبكوا معها وسط حالة الغليان التي تعم الاحتجاجات على استمرار الحرب.

وقالت القناة 12 العبرية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 متظاهرين على الأقل من المشاركين في إغلاق شارع "أيالون" في تل أبيب.


 

بالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر عبرية بأن المتظاهرين المناهضون للحكومة تعرضوا لتهديدات من جانب مسلحين محسوبون على اليمين الإسرائيلي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

متظاهرون اسرائيليون استوديوهات القناة 13 العبرية الحرب على غزة إبرام صفقة الرهائن

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

أول بيان من محافظة القليوبية عن حريق محال سور محطة مترو شبرا الخيمة

بدأ بمحل عصير، اللحظات الأولى لحريق محال وباكيات سور مترو شبرا الخيمة (فيديو)

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع مودرن سبورت

هل يفاجئه ترامب بلقاء بوتين؟، البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا

3 التزامات على مراقبي الحسابات في البنوك وفق القانون

حالة الطقس اليوم الأحد، تحذير شديد من ذروة الموجة الحارة

القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

خدمات

المزيد

3 التزامات على مراقبي الحسابات في البنوك وفق القانون

الكليات المتاحة وفق مؤشرات التنسيق لـ دبلوم صنايع 3 سنوات 2025

5 التزامات على المرخص له بممارسة أنشطة المخلفات وفقا للقانون

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم النمر في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads