متظاهرون إسرائيليون يقتحمون استديو القناة 13 العبرية ويقطعون البث (فيديو)

اقتحم متظاهرون إسرائيليون، ليل السبت، استوديوهات القناة 13 العبرية أثناء بث أحد البرامج الشهيرة وطالبوا بوقف الحرب على غزة.

وتفاجأ طاقم العمل في القناة العبرية بعدد من المتظاهرين يدخلون عنوة استديو القناة خلال بث أحد برامجها مسببين أزمة لطاقم العمل.

يأتي ذلك وسط مواجهات شهدتها تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يدعون إلى إنهاء الحرب وإبرام صفقة تعيد الرهائن.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن أكثر من 60 ألف إسرائيلي خرجوا في تظاهرات احتجاجية عارمة وسط تل أبيب وفي مناطق مختلفة من إسرائيل.



واحتشد آلاف المحتجين وسط تل أبيب، تحت شعار "لن نستسلم"، وأغلقوا شارعًا رئيسيًا ما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية وتكدس المركبات.

الليلة تل أبيب تشهد أكبر المظاهرات… الشعب يطالب بوقف الحرب، إنهاء التجويع، إعادة المخطوفين، وإزاحة الحكومة الحالية. pic.twitter.com/1OsXOTwHLz — مايسه الرومي יהודי תימן (@Misa_Roumi) August 9, 2025

وشهدت التظاهرات الحاشدة إشعالًا للنيران في الشوارع وقفلًا للمفترقات والمحاور الرئيسية ورفعوا لافتات تندد بخطط الحكومة لتصعيد الحرب.



🚨🚨🚨

الآن..من شارع #إيالون..مواجهات مع الشرطة.🔥🔥🔥 pic.twitter.com/9sOqVOwubi — روزان قباص רוזאן קבאס يهودية يمنية 🇾🇪 (@Ro_gopa) August 9, 2025

وتصدى عناصر الشرطة الإسرائيلية لعدد من المتظاهرين الذين اشتبكوا معها وسط حالة الغليان التي تعم الاحتجاجات على استمرار الحرب.

#إعلام_العدو القناة 12 العبرية: حوالي 60 ألف مستوطن يتظاهرون في "تل أبيب" يطالبون بوقف الحرب وإعادة الأسرى. #الدوله_المهزومه pic.twitter.com/6DdIqRHt5r — ALI ALSHAMMARI (@ALIALSH57213962) August 9, 2025

وقالت القناة 12 العبرية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 متظاهرين على الأقل من المشاركين في إغلاق شارع "أيالون" في تل أبيب.

#إعلام_العدو عشرات الآلاف في تل أبيب هذا المساء للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة المختطفين الإسرائيليين #الدوله_المهزومه pic.twitter.com/WEdncb2z6w — ALI ALSHAMMARI (@ALIALSH57213962) August 9, 2025





بالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر عبرية بأن المتظاهرين المناهضون للحكومة تعرضوا لتهديدات من جانب مسلحين محسوبون على اليمين الإسرائيلي.



