هل يفاجئه ترامب بلقاء بوتين؟، البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن البيت الأبيض يفكر في دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.



وأفادت "إن بي سي نيوز" بأن المعلومات استقتها من مسئول أمريكي كبير وثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات "إن الأمر قيد الدراسة".

وصرح مسئول أمريكي كبير وأشخاص مطلعون على المناقشات، بأنه لم يتم الانتهاء من الأمر، وأنه من غير الواضح ما إذا كان زيلينسكي سيتوجه في النهاية إلى ألاسكا لحضور اجتماعات.

وأشار المسئول الكبير في الإدارة الأمريكية إلى أن ذلك "ممكن تماما" وأن "الجميع متفائلون للغاية بهذا الحدث".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد وجهت دعوة رسمية لزيلينسكي لزيارة ألاسكا، أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض: "لا يزال الرئيس منفتحا على عقد قمة ثلاثية ويركز البيت الأبيض حاليا على التخطيط للاجتماع الثنائي مع الرئيس بوتين".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الحكومة الأوكرانية لم تستجب لطلب التعليق.

ووفق المصدر ذاته، إذا سافر زيلينسكي إلى ألاسكا، فمن غير الواضح ما إذا كان هو وبوتين سيجتمعان في نفس المكان، وفقا لأحد الأشخاص المطلعين على المناقشات.

وتأتي الزيادة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد أن التقى المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف مع الرئيس بوتين.

وأعلن ترامب يوم الجمعة أنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا، في إطار سعيه لتأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال ترامب إنه "سيكون هناك تبادل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا من أجل تحسين كليهما".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.