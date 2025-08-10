الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، موقع تنسيق الجامعات يختتم تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

تنسيق الجامعات 2025، يختتم موقع التنسيق اليوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٥، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وشددت الوزارة على أهمية الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع، حتى لا يُحرم الطالب من فرص المنافسة على الأماكن المتاحة بالمرحلة الثانية

 

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الثانية، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار ٢٤ ساعة، ويُتاح من خلال هذا الرابط.

كما تُواصل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح وآمن.

 

وجاءت أهم قواعد التوزيع الجغرافي كالتالي:

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2025

  • يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:
  1. مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.
  2. مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.
  3. مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية تنسيق الجامعات 2025 تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تنسيق القبول بالجامعات تسجيل الرغبات طلاب المرحلة الثانية

مواد متعلقة

تنسيق الدبلومات الفنية، مؤشرات القبول لطلاب دبلوم الصنايع 3 سنوات

إرشادات هامة لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات قبل غلق باب تسجيل الرغبات

قائمة ببرامج جامعة عين شمس الأهلية في الكليات المقرر الدراسة بها

لطلاب المرحلة الثانية، قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2025

طرق تقديم الشكاوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران EASA

وزير الطيران المدني: مصر تدعم خطة الإيكاو الاستراتيجية 2026–2050

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

مترو الأنفاق: توقف حركة القطارات بمحطة شبرا الخيمة بسبب الحريق (فيديو)

إصابة 3 أشخاص في حريق مفاجئ بعدد من المحلات والباكيات بشبرا الخيمة

اندلاع حريق هائل بمحال وباكيات شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة (فيديو وصور)

ارتفاع مصابي حريق محلات شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص (فيديو)

القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الأهلي يتعثر أمام مودرن سبورت 2/2 في مُسهتل مشواره بالدوري الممتاز (صور)

عماد متعب: الأهلي كان سيئا وليس في أفضل حالاته

خدمات

المزيد

الكليات المتاحة وفق مؤشرات التنسيق لـ دبلوم صنايع 3 سنوات 2025

5 التزامات على المرخص له بممارسة أنشطة المخلفات وفقا للقانون

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النمر في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

شاب يسأل: لست قادرا على الزواج فكيف أعف نفسي؟ يسري جبر يجيب (فيديو)

علامات وأشراط الساعة في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads