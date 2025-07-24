أخبار الفن اليوم: وفاة والدة مطرب الراب فليكس.. شقيق راغب علامة يفجر مفاجأة عن معركته مع مصطفى كامل.. أسعار تذاكر حفل تامر حسني والشامي بمهرجان العلمين

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة والدة مطرب الراب فليكس.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلن مطرب الراب فليكس وفاة والدته من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

يحيي الفنان اللبناني راغب علامة، حفلا غنائيا كبيرا بالساحل الشمالي ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 2 أغسطس المقبل.





طرحت المطربة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة “عندنا وبس” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.





يقدم فريق العرض المسرحي “سينما 30” من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشاركته في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين 3 و4 أغسطس المقبل، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء “صيف الأوبرا 2025” بمدينة الإسكندرية، في تجربة فنية غير مسبوقة تُقام لأول مرة في استاد الإسكندرية الرياضي، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، وبإشراف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وذلك في التاسعة مساء الأحد 27 يوليو.

طرح المطرب حمزة نمرة، مساء أمس الأربعاء، كليب أغنية “شمس وهوا” من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “قرار شخصي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفله غدا الجمعة بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، ويشاركه الحفل المطرب الشامي بعد نجاح ديو ملكة جمال الكون.

تواصل نقابة المهن الموسيقية، فحص عدد كبير من الفيديوهات لبعض المطربين الشعبيين، من الحفلات التي تم إحياؤها في الساحل الشمالي.

يجري الفنان وائل جسار البروفات الأخيرة برفقة إليسا قبل انطلاق حفلهم الليلة في جدة والذي من المتوقع أن يشهد حضورا كبيرا.





طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “السهرة جامدة”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

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