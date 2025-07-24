أخبار الفن اليوم: وفاة والدة مطرب الراب فليكس.. شقيق راغب علامة يفجر مفاجأة عن معركته مع مصطفى كامل.. أسعار تذاكر حفل تامر حسني والشامي بمهرجان العلمين
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة والدة مطرب الراب فليكس.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
وفاة والدة مطرب الراب فليكس
أعلن مطرب الراب فليكس وفاة والدته من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
معركة راغب علامة ومصطفى كامل إلى أين؟ شقيق المطرب اللبناني يفجر مفاجأة لـ"فيتو"
يحيي الفنان اللبناني راغب علامة، حفلا غنائيا كبيرا بالساحل الشمالي ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 2 أغسطس المقبل.
لطيفة تطرح أحدث أغنياتها "عندنا وبس"
طرحت المطربة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة “عندنا وبس” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
موعد عرض "سينما 30" بالمهرجان القومي للمسرح
يقدم فريق العرض المسرحي “سينما 30” من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشاركته في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين 3 و4 أغسطس المقبل، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.
إيهاب توفيق يفتتح "صيف الأوبرا 2025" باستاد الإسكندرية
تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء “صيف الأوبرا 2025” بمدينة الإسكندرية، في تجربة فنية غير مسبوقة تُقام لأول مرة في استاد الإسكندرية الرياضي، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، وبإشراف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وذلك في التاسعة مساء الأحد 27 يوليو.
كلمات أغنية "شمس وهوا" لحمزة نمرة من ألبومه الجديد (فيديو)
طرح المطرب حمزة نمرة، مساء أمس الأربعاء، كليب أغنية “شمس وهوا” من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “قرار شخصي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".
تصل لـ 150 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل تامر حسني والشامي في مهرجان العلمين
يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفله غدا الجمعة بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، ويشاركه الحفل المطرب الشامي بعد نجاح ديو ملكة جمال الكون.
مفاجأة عن سر تهديد مطرب شعبي شهير بشطبه من نقابة المهن الموسيقية
تواصل نقابة المهن الموسيقية، فحص عدد كبير من الفيديوهات لبعض المطربين الشعبيين، من الحفلات التي تم إحياؤها في الساحل الشمالي.
وائل جسار وإليسا يجريان البروفات الأخيرة لحفلهما في جدة
يجري الفنان وائل جسار البروفات الأخيرة برفقة إليسا قبل انطلاق حفلهم الليلة في جدة والذي من المتوقع أن يشهد حضورا كبيرا.
طرح أغنية إيهاب توفيق الجديدة "السهرة جامدة" (فيديو)
طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “السهرة جامدة”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.
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