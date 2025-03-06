الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، معلومات عن المغني فليكس بعد مشاركته الأولى في ولاد الشمس

فيلكس، فيتو
فيلكس، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، نجح مغني الراب فيلكس في خطف الأضواء من خلال مشاركته المميزة في مسلسل ولاد الشمس بدور المظمع أحمد مالك وطه دسوقي، وتعد هذه التجربة الأولي له في التمثيل.

 

مسلسل ولاد الشمس 

مغني الراب فيلكس بدأ مشواره الغنائي مع فريق معادي تاون مافيا من خلال ألبومين الأول شياطين والألبوم الثاني يحمل عنوان مسمعين، وبعد نجاح دام لثلاثة سنوات بين فليكس ومعادي تاون مافيا، فوجئ جمهور الراب بقطع العلاقة الإدارية والإنتاجية بين الطرفين. 

ومن أبرز أعمال المغني فليكس أيضا أغنيته مع أحمد مكي والتي تحمل عنوان “سقفي السما”، كما قدم أيضا أغنية كتافست.

 

مسلسلات رمضان 2025، وكانت شهدت الحلقة 6 من مسلسل ولاد الشمس للفنانين أحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة.

الحلقة 6 من مسلسل ولاد الشمس 

وبدأت الحلقة “باعتراف ”قطايف" معتز هشام بحبه لمريم الجندي والتي تلعب دور الصحفية، ولكنها طلبت منه أن يساعدها ويخطف “ملف هام" من مكتب “ماجد” والذي يلعب دوره محمود حميدة صاحب دار الشمس للأيتام، وهذا الملف به كوارث من الممكن أن تدخله السجن خاصة انه يستغل الأيتام في أعمال غير مشروعة. 

وضمن الاحداث، أيضا قرر أحمد مالك وطه دسوقي أن يهربا من دار الشمس ومعهم الأطفال الايتام للحفاظ علي حياتهم واستقلالهم بعيدا عن ماجد الذي كان يستغلهم في أعمال غير مشروعة،  ولكن في الأخير يعثر ماجد على مكانهم ويذهب للمكان ومعه بلطجية.  

 

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل ولاد الشمس 

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسلات رمضان 2025 ولاد الشمس أبطال مسلسل ولاد الشمس مسلسل ولاد الشمس المغني فيلكس
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

الأعلى للإعلام: وقف برنامج "ملعب الشمس" لمدة شهر وتغريم وإنذار القناة

يستمر لعدة أيام، باحث بطب نيويورك يكشف سر الصداع المنتشر في رمضان

أزمة بسبب حكام قمة الأهلي والزمالك

"أنجب بعد 17 سنة زواج وتوفي اثنين من أبنائه"، قصة مؤثرة في حياة نقيب الأشراف

منوعات

المزيد

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية 6 مارس (تحديث لحظى)

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 مارس 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة أحد من الانتصار إلى الهزيمة وقصة شائعة وفاة الرسول

هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية