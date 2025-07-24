وائل جسار وإليسا يجريان البروفات الأخيرة لحفلهما في جدة

يجري الفنان وائل جسار البروفات الأخيرة برفقة إليسا قبل انطلاق حفلهم الليلة في جدة والذي من المتوقع أن يشهد حضورا كبيرا.

حفل إليسا ووائل جسار

وبدأ توافد الجمهور على مسرح حفل وائل جسار وإليسا بعد فتح بوابات الحفل المقرر انطلاقه خلال ساعات.

وكان الفنان اللبناني وائل جسار، أحيا حفلًا غنائيًّا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير.

وتألق وائل جسار خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه والتي تفاعل معها الحضور بشكل ملحوظ ومنها ظروف، بتوحشيني، خليني ذكري جميلة، وغيرهم.

ويطرح وائل جسار خلال الفترة المقبلة 4 أغانٍ دفعة واحدة على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنهم أغنيتين باللهجة المصرية.

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