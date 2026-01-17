السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو
وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بعض النصائح إلى طلاب الشهادة الإعدادية والذين يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في الجيزة 2026

الغربية تستكمل استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا


وأكدت همت إسماعيل  مدير المديرية أهمية المذاكرة بهدوء ومراجعة النقاط الرئيسية، مع الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلة الامتحان، وتناول وجبة صحية خفيفة تساعد على التركيز، إلى جانب التأكد من تجهيز جميع الأدوات اللازمة، مشددة على أن الثقة بالنفس هي السلاح الأقوى لعبور الامتحان بنجاح.

كما أوضحت أن داخل لجنة الامتحان يجب على الطلاب قراءة ورقة الأسئلة كاملة قبل البدء في الإجابة، وتنظيم الوقت وعدم التوقف طويلًا عند سؤال واحد، مع الاهتمام بالكتابة بخط واضح ومنظم، لأن وضوح الإجابة جزء أساسي من التفوق.

وشددت الدكتورة همت أبو كيلة على ضرورة تجاهل أي توتر داخل اللجنة، مؤكدة أن الهدوء سر التركيز، والتركيز سر التفوق، متمنية لأبنائها الطلاب دوام النجاح وتحقيق أفضل النتائج.

الجريدة الرسمية