محمد رياض: خروج فعاليات "القومي للمسرح" للمحافظات كسر حاجز المركزية

قال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري إن دورة العام الجاري كانت أصعب من العامين الماضيين، مضيفا: "كان لدينا حلم ان المهرجان يمتد للمحافظات وبعد مجهود كبير من الجميع والتعاون مع هيئة قصور الثقافة تحقق الحلم".

الفنان محمد رياض

وأضاف "رياض" خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان: "كانت خطوة مهمة للمهرجان لكسر حاجز المركزية.. المحافظات متعطشة لكل الفنون.. ودايما بقول إن المهرجان القومي للمسرح من أهم المهرجانات المسرحية مش في مصر بس لكن في الوطن العربي كله".

مؤتمر المهرجان القومي للمسرح المصري

ويحضر المؤتمر الصحفي كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والدكتور عادل عبده مدير المهرجان، اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور عاطف عوض عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية، وغيرهم.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض علي الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

ويؤكد هذا التنوع الكبير في قائمة العروض المشاركة قدرة المهرجان القومي للمسرح على احتضان كافة التيارات المسرحية المصرية، الرسمية والمستقلة، وهو ما يتسق مع شعار الدورة الحالية "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس حرص إدارة المهرجان على الوصول إلى كل المحافظات ودعم كافة المواهب المسرحية في ربوع الوطن.

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