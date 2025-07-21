محمود الليثي أمام نقابة الموسيقيين للتحقيق: بحترم قرارات مصطفى كامل

حضر المطرب الشعبي محمود الليثي، إلي مقر نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفي كامل بعد رصد مخالفات في حفلاته الأخيرة

أول تعليق من محمود الليثي بعد إحالته للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية

وقال محمود الليثي في تصريح خاص لفيتو :" إنه يحترم النقابة وقرارتها، مشيرا إلي أن مصطفي كامل كان يؤكد عليه منع غناء الراقصات علي المسرح بجانبه ،أثناء غنائه ومنع الشعارات في الحفل ،

وتابع:" بأن حضوره إلي مقر النقابة اليوم هو للتأكيد علي قرارات مصطفي كامل التي أصدرها في السابق

واستكمل الفنان مصطفي كامل ، نقيب المهن الموسيقية، رصد مخالفات النجوم في الحفلات من خلال فحصهم لعدد من مقاطع فيديو هذه الحفلات.

في هذا السياق قرر، مصطفي كامل نقيب الموسيقين إحالة رضا البحراوي ومحمود الليثي، إلي التحقيق بعد رصده لمخالفات في حفلاتهم الأخيرة.

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن شطب عضوية ثلاثة أعضاء بالنقابة، وذلك لمخالفة التعهدات السابقة التي وقعوا عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.