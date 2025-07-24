طرح أغنية إيهاب توفيق الجديدة "السهرة جامدة" (فيديو)

طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “السهرة جامدة”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية إيهاب توفيق الجديدة السهرة جامدة وليد الغزالي ومن ألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف

آليات تقديم الفنون الجادة

ومن ناحية أخرى، تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء “صيف الأوبرا 2025” بمدينة الإسكندرية، في تجربة فنية غير مسبوقة تُقام لأول مرة في استاد الإسكندرية الرياضي، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، وبإشراف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وذلك في التاسعة مساء الأحد 27 يوليو.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: “إن مهرجان صيف الأوبرا من استاد الإسكندرية يمثل نقلة نوعية في آليات تقديم الفنون الجادة، ويعكس إيمان الوزارة بضرورة الوصول إلى جماهير جديدة عبر المساحات العامة المفتوحة، فالفنون يجب أن تكون حاضرة في الشارع والميدان، لا أن تظل داخل القاعات فحسب”، مضيفًا “نهدف من خلال هذه التجربة إلى تعزيز العدالة الثقافية، وتقديم الفنون بطريقة تليق بالجمهور المصري المتذوق، ونعمل باستمرار على تطوير أدواتنا وأساليبنا لنصل بالثقافة إلى كل بيت وكل مواطن”.

حفلات افتتاح مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية

تبدأ أولى أمسيات المهرجان في التاسعة مساء الأحد 27 يوليو بحفل غنائي للفنان إيهاب توفيق، الذي يُقدّم مجموعة من أبرز أغانيه التي شكّلت محطات مهمة في مسيرته الفنية، منها سحران، عامل عاملة، أحلي منهم، مشتاق، ما تحلويش أكتر من كده، هدي القمر، بحبك يا أسمراني، علمي علمي، في حد شافنا، السهرة جامدة، مالهمش في الطيب، قدّك، مراسيل مراسيل، علي كيفك ميل، الله عليك يا سيدي، تترجا فيا.

ويسبقه فقرة بعنوان شباب في شباب، تُحييها فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا تحت إشراف المايسترو تامر غنيم وقيادة الدكتور محمد الموجي، وتضم وتضم مختارات من المؤلفات الغنائية ذات الإيقاعات السريعة الكلاسيكية والمعاصرة منها على رمش عيونها، أول مرة تحب يا قلبى، يا إسكندرانى، سالمة يا سلامة، سهر الليالي، حرمت أحبك، عيناك ليال صيفية، كل اللى لامونى، زي العسل آداء كنزى، ياسر سعيد، حنان عصام يؤديها كنزي، ياسر سعيد، حنان عصام.

جدول حفلات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية

ويتواصل المهرجان على مدار خمسة أيام، حيث يُقام يوم الإثنين 28 يوليو حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز يعقبه حفل للفنان أحمد جمال، ويشهد يوم الثلاثاء 29 يوليو حفلًا للفنانة ريهام عبد الحكيم يسبقها فقرة شباب في شباب 2 بمشاركة مطربي الأوبرا محمد الخولي، فرح الموجي، محمد حسن بقيادة المايسترو أحمد عامر.

أما الأربعاء 30 يوليو فيشهد عرضًا لفريق وسط البلد يليه حفل للفنان هشام عباس، وتُختتم الفعاليات مساء الخميس 31 يوليو بحفل للفنان خالد سليم يسبقه الموسيقار هشام خرما بمجموعة من مؤلفاته العصرية.

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