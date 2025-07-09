وائل جسار وإليسا في حفل مشترك بالسعودية يوم 24 يوليو

يحيي الثنائي الفنانة اللبنانية إليسا والفنان وائل جسار حفلًا مشتركًا يوم 24 يوليو الجاري بالمملكة العربية السعودية على مسرح عبادي الجوهر، ومن المقرر طرح تذاكر حفل وائل جسار وإليسا بالسعودية يوم 10 يوليو.

حفل وائل جسار وإليسا في السعودية

ومن المفترض أن يقدم الثنائي باقة من أبرز أغانيهم الشهيرة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

وكان أحيا الفنان اللبناني وائل جسار، حفلًا غنائيًّا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير.

وتألق وائل جسار خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه والتي تفاعل معها الحضور بشكل ملحوظ ومنها ظروف، بتوحشيني، خليني ذكري جميلة، وغيرهم.

ويطرح وائل جسار خلال الفترة المقبلة 4 أغانٍ دفعة واحدة على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنهم أغنيتين باللهجة المصرية.

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