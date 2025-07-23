حمزة نمرة يطرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد "قرار شخصي"

طرح الفنان حمزة نمرة ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد "قرار شخصي" على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

أغاني ألبوم حمزة نمرة

وضمت الدفعة الأولى أغنية "كله على الله" من كلمات وألحان خالد عصام وتوزيع حمزة نمرة، وأغنية "شمس وهوا" من كلمات وألحان وتوزيع خالد عصام.

إضافة إلى أغنية "عزيز عيني" من كلمات خالد عصام وألحان حمزة نمرة مع أندريه مينا وتوزيع الأخير.

واختار حمزة نمرة إطلاق الدفعة الأولى من الأغاني مصحوبة بفيديو كليب مصور لأغنية "شمس وهوا"، ويظهر خلالها من داخل سيارة تاكسي تتجول في الشوارع، ممزوجة بحالة موسيقية مبهجة وراقصة مع كلماتها السعيدة فيما تتلاءم مع أجواء الصيف الحماسية.

في حين تضمنت أغنيتي "كله على الله" و"عزيز عيني" فيديو كليب "ليريكال" بكلمات الأغاني.

ألبوم حمزة نمرة الجديد

ويضم الألبوم الجديد 11 أغنية، قرر حمزة طرحها على أربعة مراحل متتالية بواقع ثلاث أغنيات أسبوعيا ختاما برباعية أغاني في الدفعة الأخيرة التي تظهر منتصف أغسطس، في خطوة تسويقية غير مسبوقة.

حمزة نمرة

وعبر حمزة نمرة عن حماسه الكبير لتجربة الألبوم قائلا: "ألبوم قرار شخصي هو بالفعل من أكثر الألبومات الشخصية التي قدمتها وأغانيه تعبر عن نفسي وأفكاري في مرحلة هامة في حياتي، وكل أغنية من الألبوم تحمل حالة وقصة وتيمة موسيقية مختلفة عن الأخرى، ومتحمس لرد فعل الجمهور".

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