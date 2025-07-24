الخميس 24 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

مفاجأة عن سر تهديد مطرب شعبي شهير بشطبه من نقابة المهن الموسيقية

نقابة المهن الموسيقية
نقابة المهن الموسيقية

تواصل نقابة المهن الموسيقية، فحص عدد كبير من الفيديوهات لبعض المطربين الشعبيين، من الحفلات التي تم إحياؤها في الساحل الشمالي.

 

في هذا السياق، كشف مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية، مفاجأة عن المطرب الشعبي، الذي من المقرر شطبه نهائيًا من سجلات النقابة، بعد فحص فيديوهاته، التي أثارت غضب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وأعضاء مجلس النقابة.

 

وقال المصدر لـ “فيتو”، إن فيديوهات المطرب الذي أعلنت النقابة عن شطبه خلال الأيام المقبلة، تضمنت سبابا لزملائه بطريقته الغنائية، مع استخدام بعض الإيحاءات بطريقة غير مباشرة، وهو ما دفع النقيب لاتخاذ قرار عاجل بشطبه.

 

على الجانب الآخر، كان المطرب الشعبي محمود الليثي، قد حضر إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل بعد رصد مخالفات في حفلاته الأخيرة.

 

أول تعليق من محمود الليثي بعد إحالته للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية 

وقال محمود الليثي في تصريح خاص لـ"فيتو": "إنه يحترم النقابة وقرارتها، مشيرا إلى أن مصطفي كامل كان يؤكد عليه منع  غناء الراقصات على المسرح بجانبه، أثناء غنائه ومنع الشعارات في الحفل، وتابع: “بأن حضوره إلى مقر النقابة اليوم هو للتأكيد على قرارات مصطفى كامل التي أصدرها في السابق”. 

 

واستكمل الفنان مصطفي كامل ، نقيب المهن الموسيقية، رصد مخالفات النجوم في الحفلات من خلال فحصهم  لعدد من مقاطع فيديو هذه الحفلات.

في هذا السياق قرر، مصطفي كامل نقيب الموسيقين إحالة رضا البحراوي ومحمود الليثي، إلي التحقيق بعد رصده لمخالفات في حفلاتهم الأخيرة.

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن شطب عضوية ثلاثة أعضاء بالنقابة، وذلك لمخالفة التعهدات السابقة التي وقعوا عليها.

 

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