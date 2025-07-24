كلمات أغنية "شمس وهوا" لحمزة نمرة من ألبومه الجديد (فيديو)

طرح المطرب حمزة نمرة، مساء أمس الأربعاء، كليب أغنية “شمس وهوا” من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “قرار شخصي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

أغنية شمس وهوا

وحققت الأغنية تفاعلا جماهيريا كبيرا فور طرحها عبر الموقع، حيث وصلت لقرابة 250 ألف مشاهدة في 12 ساعة حتى الآن.

كلمات أغنية شمس وهوا

وتقول كلمات أغنية شمس وهوا:

بيسألوني عنه دايمًا

بيقولوا لي راح لفين

مش بييجي لي ف حكايتك

مش انتوا كنتوا قريبين؟

مش ده اللي كنتوا سوا

شمس مع الهوا

خليك ساكت يا لساني

مش هنعمل محتوى

كنا سوا

كنا شمس وهوا

كان فاكر إنه هيبقى لي دراعي اللي اتلوا

كان وكان مالي المكان كلام

كان واخد الأيام في حتة مش تمام

ريحنا

طار وطار

وا لله وريحنا وغار

لو هأكتب يوم إقرار

هكتب للماضي يمكن يوم يمسح

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